مدير فريق مرسيدس للفورمولا1: لدينا ضعف عام في الأداء والمحرك ليس السبب

رفض مدير فريق مرسيدس للفورمولا واحد "توتو وولف" توجيه أصابع الاتهام إلى محرك سيارة مرسيدس أو لناحية فنية محددة تسبب في الأداء السيء لفريق السهام الفضية خلال مباريات هذا الموسم.

وأكد "وولف" أن الأهمية القصوى الآن على استعادة الأداء القوي "أعتقد لدينا ضعف عام وليس فقط مشكلة في المحرك، لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن هذا المحرك ساعدنا على الفوز بثماني بطولات متتالية.

وفقا لموقع "موتور سبورت" المتخصص في رياضية المحركات الآلية، عانى فريق مرسيدس منذ إنطلاق الموسم الحالي للفورمولا واحد وأدهش الكثيرين بأداء أقل من العادي رغم إحرازه بطولة المصنعين لثمان مرات متتالية، حتى أن لويس هاميلتون أنهى سباق البحرين الافتتاحي في المركز الثالث مستفيدًا من انسحاب ثنائي ريد بُل، لكنه لم يحرز إلا المركز العاشر في سباق جدة الذي شهد خروجه من القسم الأول للتصفيات، واكتملت خيبة أمل مشجعي فريق مرسيدس بحصول جورج راسل على المركز الخامس خلف سيارات فيراري وريد بُل على حلبة جدة، ما دفع وولف للتصريح بأن الأداء المخيب للآمال والوتيرة "المؤلمة" للفريق تعطيهم "درسًا في التواضع".

عانت مرسيدس بشكل رئيسي من "ارتدادات" شديدة وعدم ثبات السيارة على المقاطع المستقيمة، حيث أكد جورج راسل أنها مسؤولة عن 99% من مشاكل الفريق.

علاوة على ذلك، عانت الفرق المزودة بمحركات مرسيدس في مناطق السرعة القصوى على الخطوط المستقيمة بالمقارنة مع الفرق الأخرى التي تتزود بمحركي فيراري و ريد بل ولم تعاني من هذه المشكلة.

في سباق الجائزة الكبرى بالبحرين، احتلت الفرق المزودة بمحركات مرسيدس آخر مراكز ترتيب التصفيات، بينما نجحت سيارة واحدة فقط مزودة بمحركات مرسيدس في التأهل لاستكمال السباق والانتقال للقسم الثالث من التصفيات على حلبة جدة، في جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى.

ما زالت مرسيدس في الترتيب متخلفة عن فيراري بفارق 40 وهو الفريق الذي يتصدر الموسم الحالي، بينما يتأخر لويس هاميلتون بفارق 29 نقطة خلف شارل لوكلير من فريق فيراري الذي يتصدر حاليا ترتيب بطولة السائقين.