أبرز الفائزين والخاسرين في جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى للفورمولا واحد

أقيمت فعاليات جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى للفورمولا 1 في جولتها الثانية على حلبة شوارع كورنيش جدّة بدءا من يوم الجمعة الموافق 25 مارس وحتى الأحد 27 مارس.

وشهدت حلبة السباق منافسة عالية بين ماكس فيرشتابن سائق ريد بل وغريمه شارل لوكلير سائق فيراري، واستطاع خلالها أن يحسم فيرشتابن المعركة لصالحه وأن يفوز في سباق جائزة المملكة العربيّة السعوديّة للفورمولا 1 بتفوّقه بنصف ثانية على لوكلير بعد لحظات من المتعة والأداء المبهر وتبادلهما المراكز في عدة مناسبات.

في السطور القادمة يرصد "صدى البلد"، أبرز الفائزين والخاسرين في سباق الجائزة الكبرى بجدة، وفقا لموقع "فورمولا 1" الرسمي.

قائمة أبرز الفائزين

الفائز الأول: ماكس فيرشتابن

شهدت حلبة جدة صراعا محتدما وقويا بين الغريمين شارل لوكلير من فريق فيراري وماكس فيرشتابن من ريد بل على الفوز وذلك ضمن معركة عرفت عدّة تجاوزات، لكن على عكس سباق البحرين فإنّ فيرشتابن هو من خرج متوجا في جدّة ليُعيد فريق ريد بُل للطريق الصحيح والمنافس بقوة على اللقب في موسم 2022.

شن فريشتابن هجومًا تلو الآخر حتى حطم أخيرًا دفاع لوكلير القوي ليخطف الانتصار، الأول له خلال هذا الموسم والـ 21 في مسيرته.

حتى الآن لا يزال فيرشتابن يتخلف عن لوكلير بفارق 20 نقطة في البطولة ، لكن هذا غير مقلق بالنسبة له لأنه لا يزال هناك 21 سباقًا في الموسم الحالي والأهم هو أنه لم يخسر ثاني معركة متتالية مع لوكلير.

الفائز الثاني: فيراري

خسرت فيراري انتصارها الثاني في المراحل الختامية بجدة ، لكن فريق الحصان الجامح لا يخاف، فهو ما زال متصدرا في النقاط وما زال في الصدارة، الفريق في حالة من التألق لم يشهدها منذ أمد طويل، مع بداية هي الأوقى له منذ موسم فورمولا واحد 2004.

جاء شارل لوكلير في المركز الثاني بينما المركز الثالث كان من نصيب كارلوس ساينز الابن مسجلا 33 نقطة ليحقق فريق فيراري إجمالي نقاط حتى الآن في هذا الموسم 78 نقطة محتلا المركز الأولى بينما يليه فريق مرسيدس بـ 38 نقطة وبفارق 40 نقطة عن فيراري، وهي المرة الأولى التي تصعد فيها السيارتين إلى منصة التتويج في سباقات متتالية منذ عام 2019.

الفائز الثالث: إستيبان أوكون

من فريق ألبين وهو من أبرز الفائزين خلال موسم 2022، بعد فترة تحضيرية صعبة للموسم الجديد ، ووجد إستيبان أوكون طريقه حيث بدأ الفرنسي حصد النقاط في جائزة البحرين الكبرى وتابع نجاحه في حصد المزيد من النقاط في جدة ليحتل المركز السادس هذا العام في جائزة المملكة العربية السعودية.

قائمة أبرز الخاسرين

الخاسر الأول: سيرجيو بيريز

من فريق ريد بل، استحق سيرجيو بيريز أكثر من المركز الرابع بعد أن عمل لفة مذهلة يوم السبت في الجولة الثانية، حيث قطع مسافة كبيرة من السباق بطريقة ناجحة لا تشوبها شائبة وسيطر على الحلبة بسهولة في القسم الأول من التصفيات وبالفعل استطاع سائق ريد بل أن يتصدّر اللفّات الـ 14 الأولى من سباق جدّة، لكن مجهوده تبخر في الهواء عندما دخلت سيارة الأمان عقب حادث نيكولاس لاتيفي سائق مرسيدس في المنعطف الأخير، وبالتالي توقيت دخول السيارة أضر استراتيجيته بعد أن كان واثقا من فوره.

الخاسر الثاني: ألفا روميو

خرج فريق ألفا روميو خالي الوفاض بلا مكاسب تذكر إذ احتل غوانيو جو المركز الـ 11 كما خرج مبكرا فالتيري بوتاس بعد أن اضطر للتوقف بسبب مشاكل في حرارة المحرك وعلق على الأمر قائلا "كانت في البداية زيادة خفيفة وغير ملحوظة في درجة حرارة المحرك ، لكنها بدأت تدريجيا في الارتفاع مع التسارع والتشغيل لدرجة كانت تهدد بتعطل خطير في المحرك وكان الحل الوحيد إيقاف السيارة"، لتخرج ألفا روميو من جدة بلا نقاط إضافية لها.

الخاسر الثالث : يوكي تسونودا

خرج يوكي تسونودا من سباق حلبة جدة خالي الوفاض بعد أن اضطر للانسحاب بسبب مشاكل في نظام التبريد أجبرته على الخروج من التجارب الحرة ثم مشاكل في إدارة وقيادة السيارة جعلته يخرج من التصفيات وتقضي على أي آمال له في التنافس.