تصل لـ40 درجة.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الأول من رمضان ..فيديو

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد في هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الجو خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، قائلة إن الحرارة سترتفع تدريجيا اعتبارًا من غدٍ الجمعة.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بُعد، خلال مداخلة على قناة “دي إم سي”، أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا فى أول أسبوع من رمضان وتتراوح بين 35 و36 درجة على القاهرة، وجنوب البلاد تصل بها درجات الحرارة لـ 40 درجة.

وتابعت أن ارتفاع الحرارة سيستمر معنا على كافة أنحاء الجمهورية، وهو ما سيشعرنا بطقس ما بين الحار وشديد الحرارة.

بعد تحذيرات الأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة في شهر رمضان، إليك ثماني نصائح لتقليل حرارة الجسم.

ويمكن أن يساعد شرب السوائل الباردة في تقليل حرارة الجسم، وإليك 6 نصائح لتقليل حرارة الجسم، يقدمها موقع “مايو كلينك” .

1. تناول السوائل الباردة



يمكن أن يساعد تناول السوائل الباردة، مثل الماء أو الشاي المثلج، في تقليل درجة حرارة الجسم عن طريق تبريد الجسم داخليًا.

يمكن للناس تقليل درجة حرارة أجسامهم عن طريق الانتقال إلى منطقة ذات درجة حرارة خارجية أكثر برودة، ويمكن للاستحمام بماء فاتر أن يقلل من درجة حرارة الجسم.

2. وضع الماء البارد على النقاط الرئيسية في الجسم



يمكن أن يؤدي تطبيق الماء البارد أو الثلج على نقاط استراتيجية بالجسم مثل الرسغين والرقبة والصدر إلى خفض درجة حرارة الدم الذي يمر عبر هذه الأوردة بسرعة، مما يسمح للجسم أن يشعر بالبرودة.

3. تحرك أقل



يطلق الجسم الحرارة عندما يتحرك، وفي درجات الحرارة المرتفعة، من المرجح أن يشعر الشخص بدرجة أقل من الحرارة إذا تجنب التمرينات الشاقة.

4. ارتداء ملابس أخف وزنا



تمر الحرارة بسهولة عبر بعض الأقمشة أكثر من غيرها، وتسمح الأقمشة الطبيعية، مثل القطن والكتان، للحرارة بالهروب من الجسم بسهولة أكبر من الأقمشة الاصطناعية، مثل الأكريليك والنايلون.

5. تناول مكملات تنظم حرارة الجسم



اعتمادًا على سبب ارتفاع درجة حرارة الجسم، قد يساعد تناول بعض المكملات في تنظيم حرارة الجسم مثل زيت زهرة الربيع المسائية، والتي تقلل شدة الهبات الساخنة لدى الأشخاص الذين يمرون بمرحلة ما قبل انقطاع الطمث أو انقطاع الطمث.



6- تقليل التعرض المفرط للشمس أو الحرارة



قد يتعرض الشخص لضربة شمس إذا قضى وقتًا طويلاً في الشمس.

يمكن أن يؤدي قضاء الكثير من الوقت في الشمس إلى زيادة حرارة الجسم أو حتى الإصابة بضربة الشمس، والتي يسميها بعض الناس ضربة الشمس.

الأطفال وكبار السن معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بضربة الشمس.

يمكن أن يؤدي الجفاف الناتج عن قضاء الكثير من الوقت في الشمس إلى زيادة حرارة الجسم، لذلك، من المهم شرب الكثير من السوائل والراحة بعد التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة أو التعرض للحرارة.

تشمل أعراض التشنج الحراري ما يلي:

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

دوخة.

آلام العضلات أو تصلبها.



ويتطلب الإرهاق الحراري رعاية طبية إذا استمرت الأعراض لأكثر من ساعة أو ساءت بمرور الوقت، بالإضافة إلى أعراض التشنج الحراري ، قد يعاني الشخص من:

التقيؤ. الصداع. انخفاض التركيز أو ضعف الحكم.



تعتبر ضربة الشمس خطيرة للغاية وتتطلب رعاية طبية في المستشفى.

تشمل أعراض ضربة الشمس أعراض التشنج الحراري بالإضافة إلى: