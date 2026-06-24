نجاح جراحات متخصصة بمستشفى شربين تنجح في علاج كسور معقدة لمسنة وشاب

نجح الفريق الطبي بمستشفى شربين المركزي بمحافظة الدقهلية في إجراء تدخلين جراحيين متخصصين لعلاج حالات إصابات وكسور معقدة، بما يعكس كفاءة الأطقم الطبية وجاهزية المستشفى للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة.

ففي الحالة الأولى، استقبلت المستشفى سيدة مسنة إثر تعرضها لسقوط من ارتفاع، ما أسفر عن إصابتها بكسر مضاعف وخلع بمفصلي المرفقين. وعلى الفور تم إجراء الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة وتجهيز الحالة للتدخل الجراحي، حيث نجح الفريق الطبي في تثبيت الكسور باستخدام شريحة لكل مرفق مع الحفاظ على الأنسجة والعضلات المحيطة، وتخضع المريضة حاليًا للمتابعة بقسم العظام.

وأُجريت الجراحة بواسطة الدكتور أحمد عبدالخالق أخصائي جراحة العظام، والدكتور محمد فودة طبيب مقيم العظام، والدكتور حمدي سرور أخصائي التخدير، بمشاركة فريق تمريض العمليات.

وفي الحالة الثانية، استقبلت المستشفى شابًا في العقد الثالث من العمر يعاني من كسر بعظمتي الساعد، وبعد استكمال الفحوصات اللازمة تم إجراء جراحة دقيقة لتثبيت الكسر باستخدام شريحتين ذاتيتي الغلق و18 مسمارًا كورتيكال، وقد تكللت الجراحة بالنجاح والحالة تحت المتابعة الطبية بقسم العظام.

وأجرى التدخل الجراحي الدكتور محمد الحديدي أخصائي جراحة العظام، بمشاركة الدكتور حمدي سرور أخصائي التخدير، وفريق تمريض العمليات.

وأكد الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية استمرار دعم المستشفيات العامة والمركزية وتطوير خدمات جراحة العظام والتخصصات الدقيقة، بما يضمن توفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين والتعامل السريع مع مختلف الحالات الطارئة والإصابات المعقدة.

كما أشاد وكيل الوزارة بجهود الفرق الطبية والتمريضية والفنية بمستشفى شربين المركزي بقيادة الدكتور عمرو جلال مدير المستشفى، مثمنًا ما يبذلونه من جهود مخلصة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.