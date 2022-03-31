التموين: نوفر سلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن وزارة التموين تضخ كميات كبيرة من السلع، فى المنافذ، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار من البعض.



وأضاف خلال برنامج " اليوم" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية دينا عصمت، أن الوزارة تقوم بعمل تخفيضات كبيرة، بجان أن هناك جودة مرتفعة، معلقًا :" خفض الأسعار لا يعنى قلة فى الجودة".



ولفت إلى أن الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص فى توفير السلع الأساسية، سواء كانت مبادرة أهلا رمضان التي أسفرت عن وجود 8 ألاف منفذ حتي الان، أو المنافذ المتنقلة التابعة لوزارة التموين أو الزراعة أو الداخلية أو القوات المسلحة.

وتابع أنه يوجد منافذ خاصة بالقطاع الخاص التي تعمل تحت إشراف وزارة التموين وبترخيص منها، حيث ان اللحوم السوداني الطازجة بها تقدر بـ 95 جنيه، أى نفس سعر المجمعات الاستهلاكية.

وأكد أن المجمعات الاستهلاكية تطرح اللحوم السوداني الطازجة أيضا اللحوم بسعر 95 جنيه، و80 جنيه للحوم البرازيلية المجمدة، إضافة إلى 55 جنيه سعر اللحوم الهندي المجمدة ، و48 جنيه للدواجن المجمدة، داعيا المواطنين للتوجه لتلك المنافذ سواء للحكومة او القطاع الخاص.

وأشار إلى أن هناك حوالي 300 سيارة متنقلة تابعة للوزارة، نصيب محافظة الجيزة وحدها تقدر بـ 40 سيارة، إلى جانب المعارض أو الشوادر، حيث يوجد 200 شادر على مستوى الجمهورية، وأعلنت وزارة التنمية المحلية عن وجود 15 ألف شادر تابع للوزارة، إضافة إلى منافذ أمان، التي قدرت بحوالي 996 منفذ.



