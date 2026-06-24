تجديد حبس سائق وكيل لاعبين شهير بتهمة ابتزازه بفيديوهات خاصة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس سائق وكيل لاعبين شهير 45 يوما علي ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه بابتزازه بفيديوهات خاصة حصل عليها من هاتفه المحمول، وطلب منه مبلغ مالي وقدره 2 مليون جنيه.

كانت جهات التحقيق قررت، إخلاء سبيل متهمين اثنين في واقعة ابتزاز وكيل لاعبين شهير بفيديوهات خاصة.

وجاء في أقوال وكيل لاعبين شهير في البلاغ المقدم منه ضد صاحب رقم هاتف لابتزاز الأخير بفيديوهات خاصة حصل عليها من هاتفه المحمول وطلب منه مبلغ مالي وقدره 2 مليون جنيه.

واستمعت جهات التحقيق، لأقوال وكيل أعمال شهير في بلاغه بتعرضه للابتزاز بفيديوهات خاصة، تم الاستيلاء عليها من هاتفه الشخصي بواسطة سائقه الخاص، ومساومته على دفع مبالغ مالية.

كان وكيل لاعبين شهير توجه لتحرير محضر بقسم الشرطة، ضد صاحب رقم هاتف لابتزازه بتسريب بعض الأشياء السرية الخاصة به مقابل مبالغ مالية لعدم تسريب تلك الأشياء.