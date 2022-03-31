البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي وجموع المسلمين بحلول شهر رمضان

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكافة المسئولين بالدولة وجموع المسلمين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.

وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص موسى إبراهيم - في بيان اليوم الخميس - إن قداسة البابا تواضروس الثاني قدم التهنئة باسم الكنيسة لكافة الدول الإسلامية.

وأشار قداسة البابا تواضروس الثاني إلى أن شهر رمضان في التقليد الإسلامي مخصص للصيام والعبادة وأن فترات الأصوام عمومًا تكون مباركة في حياة الإنسان لأنه يشعر خلالها أن حياته ليست من الطعام وإنما من الله.

ولفت في ختام تهنئته إلى أن الصوم المقدس لدينا في الكنيسة القبطية يستمر لحوالي شهر مقبل ويتزامن ما يتبقى منه مع شهر رمضان.