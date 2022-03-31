لاميتا فرنجية تستعرض أنوثتها بفستان جذاب



شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، متابعيها صورة جديدة وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت "لاميتا فرنجية" بإطلالة أنثوية جذابة، حيث ارتدت فستان منقوش بالورود مكشوف، ورفت، شعرها للخلف بطريقة مميزة واعتمدت علي المكياج الناعم الذي يبرز جمالها، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات.



وتبتعد حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، وكان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.

وشاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة” ومع محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

يذكر أن آخر أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، كان فيلم "عمر وسلمى 3" وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.



