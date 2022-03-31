روبوت يعمل مرشدا سياحيا ومقدم مشروبات .. شاهد

خصص الإعلامي أحمد فايق، حلقة اليوم لعمل جولة فى اليابان، وذلك لمعرفة كيفية الاستفادة من الروبوتات، ومشاركتهم فى عمل أشياء كثيرة منها العمل فى كافيهات، و العمل كمرشدين سياحيين.

وقال فايق إن حلقة اليوم يشاركه فى تقديمها الروبورت توت، سيقوم بعمل رحلة لـ التعرف على الروبوت أوريهيمي، الذى يقوم بعمل جولات سياحية.

وكشف فايق أن الروبوت أوريهيمي، هو روبوت لتمثيل أشخاص أفاتار، ويكون هناك تحكم فى الروبوت من خلال الموبايل أو الأنترنت.

وعرض أحمد فايق مقطع فيديو يوضح قيام الروبوت بدور مرشد سياحي، وفى فقرة ثانية يعمل بدور عامل فى كافيه، ويقدم المشروبات دون أى مشكلات.