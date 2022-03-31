مكارم الأخلاق في بيت النبوة على "صدى البلد" في رمضان

تعرض قناة صدى البلد العديد من البرامج والأعمال الدرامية خلال شهر رمضان المعظم ، والمقرر بدايته فلكيا السبت المقبل.

وتنظم دار الإفتاء المصرية احتفالًا رسميًّا وشعبيًّا كبيرًا مساء غد الجمعة بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وإعلان نتائج الرؤية الشرعية، وما توصلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

ومن ضمن خريطة البرامج الدينية التي تعرض على قناة صدى البلد ، برنامج مكارم الأخلاق في بيت النبوة تقديم الإعلامي حمدي رزق مستضيفا الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية يوميا خلال الشهر الكريم.

البرنامج يتيح للمشاهدين بإرسال كافة أسئلتهم ليجيب عنها الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية خلال لقائه اليومي على صدى البلد.