المرصد العربي لحقوق الإنسان يوقع اتفاقيتي تعاون مع البحرين وليبيا

أكد المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، حرصه على إرساء خطوات ومبادرات عربية نوعية وفاعلة مع الهياكل الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في الدول العربية خلال الفترة القادمة بما يتسق ايجابًا مع مساعي الدول العربية وحرصها الدائم في دفع وتطوير الملف الحقوقي العربي والمضي قدما بأهداف المرصد التي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدول العربية.

جاء ذلك خلال اجتماع المرصد العربي لحقوق الإنسان ، بالعاصمة المصرية القاهرة ، عادل بن عبد الرحمن العسومي, رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي، والذي شهد توقيع اتفاقيتين تعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين ممثلة في سعادة المهندس علي الدرازي, رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بدولة ليبيا ممثل في الدكتور عمر حمد عطية الله, رئيس المجلس.

وأشار المرصد إلى أهمية اتفاقيات التعاون المشترك التي تم توقيعها ، والتي تعكس الخطوات الجادة التي يتخذها المرصد العربي لحقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدول العربية والتي تخدم التطورات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان في الوطن العربي وكذلك التطور الكبير في مؤسساته والذي يعكس حرص الدول العربية على حماية وتعزيز منظومة حقوق الإنسان.

وشدد المرصد العربي لحقوق الإنسان على أهمية تكوين صوت عربي موحد في مواجهة كافة الحملات والتقارير الغير محايدة الصادرة عن المنظمات والجهات الخارجية, والتي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية من خلال الاعتماد على ركائز هشة ومصادر مغلوطة, ودون إثبات حُسن النية من خلال الرجوع إلى المؤسسات والهياكل الوطنية في الدول العربية.

