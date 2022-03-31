عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المرصد العربي لحقوق الإنسان يوقع اتفاقيتي تعاون مع البحرين وليبيا

صدى البلد

أكد المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، حرصه على إرساء خطوات ومبادرات عربية نوعية وفاعلة مع الهياكل الوطنية المعنية  بحقوق الإنسان في الدول العربية خلال الفترة القادمة بما يتسق ايجابًا مع مساعي الدول العربية وحرصها الدائم في دفع وتطوير الملف الحقوقي العربي والمضي قدما بأهداف المرصد التي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدول العربية.

جاء ذلك خلال اجتماع المرصد العربي لحقوق الإنسان ، بالعاصمة المصرية القاهرة ، عادل بن عبد الرحمن العسومي, رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي، والذي شهد توقيع اتفاقيتين تعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين ممثلة في سعادة المهندس علي الدرازي, رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بدولة ليبيا ممثل في الدكتور عمر حمد عطية الله, رئيس المجلس.

وأشار المرصد إلى أهمية اتفاقيات التعاون المشترك التي تم توقيعها ، والتي تعكس الخطوات الجادة التي يتخذها المرصد العربي لحقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدول العربية والتي تخدم التطورات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان في الوطن العربي وكذلك التطور الكبير في مؤسساته والذي يعكس حرص الدول العربية على حماية وتعزيز منظومة حقوق الإنسان.

وشدد المرصد العربي لحقوق الإنسان على أهمية تكوين صوت عربي موحد في مواجهة كافة الحملات والتقارير الغير محايدة الصادرة عن المنظمات والجهات الخارجية, والتي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية من خلال الاعتماد على ركائز هشة ومصادر مغلوطة, ودون إثبات حُسن النية من خلال الرجوع إلى المؤسسات والهياكل الوطنية في الدول العربية.
 

المرصد العربي لحقوق الانسان البرلمان العربي الدول العربية حقوق الإنسان الحملات البحرين ليبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تحدث معجزة؟.. شوبير: مباراة مصر والسنغال تعاد في حالة واحدة

مفاجأة| مصر لديها فرصة.. من يلعب في كأس العالم حال استبعاد إيران ؟

"فودافون": مكالمات مجانية وإعفاء من رسوم الإنترنت لـ10 ملايين عميل تأثروا بالعطل

وزير التعليم : إتاحة الدخول على بنك المعرفة المصري لطلاب المرحلة الابتدائية

منتخب مصر يتقدم في التصنيف العالمي لـ الفيفا

الكهرباء تنفي زيادة الأسعار خلال شهر رمضان ..فيديو

بعد تداول فيديو..ضبط المعتدي على زوجته بالطالبية واصطحابها عنوة من منزل العائلة

علي هامش كونجرس الفيفا.. الاتحاد المصري يعرض شكوى مباراة السنغال للكاف

ترشيحاتنا

مصطفى بكري: مصر كانت على شفا حرب أهلية فترة حكم الإخوان.. فيديو

حتى الخامسة مساء.. مواعيد عمل وحدات المرور والتراخيص خلال شهر رمضان

ترامب يحذر من تداعيات قرار بايدن سحب مليون برميل نفط يوميا

الإفتاء: قضايا الطلاق تستدعي المجيء إلى المقر للاطلاع على التفاصيل.. فيديو

أبو الغيط يؤكد على أهمية الحل السياسي في اليمن

مسجد الإمام الحسين يستعد لاستقبال المصلين في رمضان| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير التعليم: تحويل ١٠٠ مدرسة فنية و118 ثانوية إلى مدارس عسكرية

فنانة وبلوجر شهيرة تعثر على عمل سفلي باسمها في المقابر .. تفاصيل

حقيبة مشتبه بها داخل صالة مطار مرسى مطروح| تجربة طوارئ

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

فيديو

30 قيمة .. رب زدني علما يوميا على صدى البلد في رمضان

مكارم الأخلاق في بيت النبوة على "صدى البلد" في رمضان

القوات المسلحة تهنئ الشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم

طرح برومو برنامج رامز موفى ستار وفان دام كلمة السر ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ