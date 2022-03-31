ليلى علوي تهنئ جمهورها بحلول شهر رمضان الكريم

هنأت النجمة ليلى علوي جمهورها ومتابعيها بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.



وكتبت ليلى عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام "رمضان كريم حب كتير"



تخوض النجمة ليلى علوي، الماراثون الرمضاني 2022 بـ مسلسل “دنيا تانية” ،و يعرض المسلسل على قناة صدى البلد فى شهر رمضان المقبل .

وتدور أحداث مسلسل “دنيا تانية" حول شخصية “دنيا سالم” التي تؤدي دورها الفنانة ليلى علوي، وهي مديرة مدرسة دولية ومتزوجة من الفنان فراس سعيد.

وتتعرض “دنيا” لصدمة بعد غرق ابنها في حمام السباحة، وفقدان ابنها الثانى بسبب صدمة وفاة أخيه، فتتهم زوجها بالإهمال وتسعى لخلعه.