30 قيمة .. رب زدني علما يوميا على صدى البلد في رمضان

تعرض قناة صدى البلد العديد من البرامج والأعمال الدرامية خلال شهر رمضان المعظم ، والمقرر بدايته فلكيا السبت المقبل.

وتنظم دار الإفتاء المصرية احتفالًا رسميًّا وشعبيًّا كبيرًا مساء غد الجمعة بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وإعلان نتائج الرؤية الشرعية، وما توصلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

ومن ضمن خريطة البرامج الدينية التي تعرض على قناة صدى البلد برنامج ، رب زدني علما يقدمه الدكتور حسام موافى عن قيم الدين ، ومفهوم القيم التي يدعو لها الإسلام ، وحسن المعاملة والأخلاق.

30 قيمة يتضمنها برنامج رب زدني علما على قناة صدى البلد خلال شهر رمضان الكريم.