تركي آل الشيخ يهنئ الأمة الإسلامية والعربية بحلول شهر رمضان

حرص المستشار تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية على تهنئة الأمتين الإسلامية والعربية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "‏رمضان مبارك للجميع❤️"

فعاليات موسم الرياض 2021 بدأت نسختها الثانية، يوم 20 أكتوبر الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لـ رقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.