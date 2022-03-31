هل سيكون هناك روبوت يساعد السيدات في المنازل .. شاهد الرد

قال الإعلامي أحمد فايق إن اليابان من الدول الشهيرة فى صناعة الروبوتات، ووجه فايق سؤالا لأحد المسئولين عن صناعة الروبوتات فى اليابان، وقال :" هل هناك أمل بأن يكون هناك روبوت يساعد فى الأعمال المنزلية، وذلك لـ التخفيف على السيدات" ورد المسئول اليابانى أن “ أظن ولكن التدريس لـ الأطفال أصعب من الأعمال المنزلية، ونحن سنقوم بتطوير روبوت التدريس أولًا”.

وخصص الإعلامي أحمد فايق، حلقة اليوم لتقديمة حلقة خاصة و تجرية مصر و اليابان فى استخدام الروبوتات، لعمل جولة فى اليابان، وذلك لمعرفة كيفية الاستفادة من الروبوتات، ومشاركتهم فى عمل أشياء كثيرة منها العمل فى كافيهات، و العمل كمرشدين سياحيين.

وأوضح فايق خلال تقديمه برنامج مصر تستطيع المذاع على قناة دي إم سي، إن حلقة اليوم يشاركه فى تقديمها الروبورت توت، سيقوم بعمل رحلة لـ التعرف على الروبوت أوريهيمي، الذى يقوم بعمل جولات سياحية.

وكشف فايق أن الروبوت أوريهيمي، هو روبوت لتمثيل أشخاص أفاتار، ويكون هناك تحكم فى الروبوت من خلال الموبايل أو الأنترنت.

وعرض أحمد فايق مقطع فيديو يوضح قيام الروبوت بدور مرشد سياحي، وفى فقرة ثانية يعمل بدور عامل فى كافيه، ويقدم المشروبات دون أى مشكلات.