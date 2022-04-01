قدمت شركة رينج روفر نخبة عالية الأداء من الاصدارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، والتي تحتل مكانة فريدة داخل الاسواق العالمية للسيارت، حيث تجمع بين الطابع الرياضي، والتقنيات الداخلية العصرية، إلى جانب القدرة على التعامل مع بعض التضاريس المختلفة.

بلمسات ذهبية .. رينج روفر تحصل على لمسات منهارت الفريدة |صور

رينج روفر تحصل على لمسات منهارت الفريدة

ولكن يبدو أن نسخة رينج روفر سوف تخوض رحلة جديدة بعد تعديلات منهارت المميزة، حيث قدمت شركة التعديلات تلك النسخة المعدلة باسم جديد يحمل اللقب Vogue RV 650، مع تعزيزات خارجية وداخلية تضم العديد من اللمسات الذهبية.

بلمسات ذهبية .. رينج روفر تحصل على لمسات منهارت الفريدة |صور

جاءت السيارة Vogue RV 650 المعدلة من قبل منهارت بجنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز اقرب إلى النجمة النارية مع طلاء باللون الذهبي، وهو السمة الغالبة التي تنطلق منها تلك النسخة، حيث تضم عدة تطعيمات بالواجهة الامامية غلى جانب اعلى غطاء المحرك.

بلمسات ذهبية .. رينج روفر تحصل على لمسات منهارت الفريدة |صور

كما ظهرت التطعيمات الذهبية عبر الناحية الجانبية من السيارة، بالاضافة للناحية الخلفية ايضا، حيث تمتعت بهذه اللمسات اسفل مساحة التخزين والصادم الخلفي، إلى جانب منظومة العادم الرباعية والتي يحمل قطرها تلك اللمسات الذهبية.

بلمسات ذهبية .. رينج روفر تحصل على لمسات منهارت الفريدة |صور

ولم يقتصر الأمر على الهيكل الخارجي فقط، بل ظهرت السيارة Vogue RV 650 من الداخل بعدة تطعيمات ذهبية اللون وشملت، الجزء الداخلي من عجلة القيادة والتي تعتمد على استراتيجية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى المنطقة المحيطة بناقل الحركة، ومناطق متفرقة بمقصورة القيادة.

وتمتلك ايضا السيارة المعدلة من منهارت Vogue RV 650 فرش داخلي للمقاعد بلمسات ذهبية اللون من ناحية المنتصف بشكل طولي، مع محرك بقوة 650 حصانا، على عكس النسخة القياسية التي تنتج قوة 523 حصانا، من محرك ثماني الاسطوانات بسعة 4400 سي سي.