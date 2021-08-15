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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نظرة شاملة عن لاند روفر رنج روفر سبورت في الكويت

نظرة شاملة عن لاند
نظرة شاملة عن لاند روفر رنج روفر سبورت .. في الكويت

حققت إصدارات لاند روفر الإنجليزية شعبية كبيرة وسط مجموعة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، و التي تنتمي إلى فئة الـ SUV الفاخرة، حيث تتضمن العديد من القدرات القوية التي تشمل أنظمة التحكم و عناصر السلامة، إلى جانب التجهيزات الفنية و التقنية الخاصة بالمحرك و قوة الأداء.

 

و في اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري نظرة شاملة عن لاند روفر رنج روفر سبورت موديل 2021 داخل السوق الكويتي.

مواصفات لاند روفر رنج روفر سبورت موديل 2021 

 

تتمتع السيارة نظرة شاملة عن لاند روفر رنج روفر سبورت موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، يعتمد على منظومة الدفع الكلي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 295 حصان، و 400 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 201 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم في غضون 7.3 ثانية.

تضم أيضا محرك اخر سداسي الاسطوانات 6 سليندر، سعة 3000 سي سي، قادر على انتاج قوة 360 حصان، و 495 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 210 كم/ساعة، مما تجعلها تنطلق من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تقدر بـ 6.6 ثانية.

و تأتي لاند روفر رنج روفر سبورت موديل 2021 بنسخة عالية التجهيزات الفنية، حيث دعمت بمحرك ثماني الاسطوانات 8 سليندر، يمكنه ان ينتج قوة قدرها 575 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 700 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل عبر خاصية الدفع الكلي مما يجعل السيارة تصل من 0 إلى 100 كيلومتر خلال 4.5 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 280 كيلومتر في الساعة.

أسعار السيارة لاند روفر رنج روفر سبورت في الكويت 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل SE 300 PS 2021 محرك 2000 CC بسعر 30,000 دينار.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك مويل HSE 360 PS 2021 محرك 3000 CC بسعر 32,000 دينار.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل SVR 575 PS 2021 محرك 5000 CC بسعر 55,000 دينار.

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