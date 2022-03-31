مصطفى بكري: فلسطين لن تموت وستبقى طالما بقيت معاني الشرف والجهاد.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه بالأمس، كان هناك ذكري يوم الأرض الفلسطيني، مؤكدا أن جيش الاحتلال حاصر المنازل ووقعت اشتباكات عنيفة اسفرت عن سقوط 2 من الشهداء وعدد من الجرحى.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن دماء الشهداء تمتد بربوع فلسطين، مشيرا إلى أن ارض فلسطين هي روايات وقصائد وطفل فلسطيني يسقط شهيدا ولكنه يأبى أن يترك العلم.

وتابع مقدم برنامج "بدون حظر، أنه هل يمكن أن ترضخ أمة تقدم شهداء اجيالا وراء اجيال من أجل العزة والكرامة، فلسطين لن تموت وستبقى طالما بقيت معاني الشرف والجهاد.

وأشار مصطفى بكري إلى أنه ستبقى فلسطين بتضحيات أبنائها وقوة قادتها فمن ينسى الشيهد ياسر عرفات