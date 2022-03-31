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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مدرسة الحامولي الثانوية بالفيوم تودع معلمين بلغوا سن التقاعد بالهدايا التذكارية.. صور

مدير أدارة يوسف
مدير أدارة يوسف الصديق التعليمية وبعض من الكوادر التعليمية

شهدت مدرسة الحامولي الثانوية احتفالًا في جو من الود والمحبة بين الجميع، بمناسبة خروج كوكبة من معلميها الأفاضل علي المعاش، حيث اصطف طلاب المدرسة على جانبي الطريق بالأعلام والبالونات، حريصون على توديعهم ببعض الكلمات والعبارات، التي تعبر عن حبهم وامتنانهم لهم.

ويأتي ذلك بحضور وتشريف بعض من قيادات الإدارة وعلي رأسهم محمود هيبه مدير عام الإدارة ، الذي حرص عليالتواجد رغم انشغاله ومتابعاته و حسين الهاين مدير الشؤون التنفيذية وحسني سيف رئيس قسم التعليم الإعدادي ومحمود الفاضل موجه الأنشطة الثقافية والفنية بالإدارة.

 

وبدأ الحفل بكلمة للأستاذ محمود صالح رحب بالسادة الضيوف ثم كلمة السيد مدير عام الإدارة الذي أعرب خلال عنبالغ سعادته بحضور مثل هذا التكريم ومكافأة كل من يضحي ويعلم أبنائنا الطلاب وتقديم الشكر والتقدير للقيادةالسياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وجيش وشرطة مصر الساهرة وشكره للسيدة الفاضلة مدير المديرية الاستاذة سماح محمد ابراهيم.

وأوضح "صالح " أن سعادته في وجوده وسط هذه الكوكبة من المعلمين الأفاضل وكما عبر يعتبر أنه وسط عائلته عائلةالتربية والتعليم ، ثم تحدث الأستاذ حماد غالب عن بعض المواقف والأعمال وكذلك الاستاذ محمد جمعه الذي أعرب عنشكره وامتنانه بحضور هذه الكوكبة من الإدارة وشكره وتقديره لزملائه الكرام.

وقدمت الأستاذة حنان، خلال كلمتها الشكر للجميع علي حضورهم وحرصت إدارة المدرسة علي تكريم هؤلاء المعلمينالأفاضل وتقديم أسمي آيات الشكر والتقدير والعرفان لهم علي مسيرتهم التعليمية وفي نهاية الحفل تحدث الأستاذ خالدعبيد كبير معلمي اللغه العربيه عن الدور البارز للمعلمين وشكره  للسادة المعلمين الأفاضل والدعاء لهم بدوام التوفيقوالنجاح والصحة.

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