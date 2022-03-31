المترو : مد العمل ساعة إضافية خلال شهر رمضان

قال أحمد عبد الهادى بكير، المتحدث بأسم الشركة المصرية لمترو الأنفاق، إنه تقرر مد ساعات تشغيل المترو للثانية صباحا بالخط الأول حلوان/ المرج و الخط الثاني شبرا الخيمة/المنيب و الخط الثالث العتبة/عدلي منصور

وأوضح بكير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة”، المذاع عبر القناة المصرية الأولى، آخر رحلة ستتحرك من الخطين الأول والثانى ستكون 12:20 صباحا، وسيتم إيقاف المترو 2 صباحا، ذلك خلال شهر رمضان الكريم.

1120 رحلة



وأوضح متحدث المترو أنه تم زيادة عدد الرحلات بالخطين الأول والثاني بـ إجمالى عدد رحلات تقدر ب " 1120 " رحلة يوميا.

وأضاف المتحدث بأسم الشركة المصرية لمترو الأنفاق، أنه تم رصد عربات مترو إضافية، تحسبا للزحمة خلال ساعات الذروة.

