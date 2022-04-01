اليوم.. وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يفتتحان مسجد السيدة خديجة في 6 أكتوبر

يفتتح وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة مسجد السيدة خديجة رضي الله عنها بمدينة السادس من أكتوبر، و10 مساجد أخرى بالمحافظة اليوم، الجمعة 1 أبريل 2022م.

وتشمل المساجد 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وترميمًا، في إطار استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك 1443هـ.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف تفتتح 88 مسجدًا اليوم الجمعة 1/ 4 / 2022م، منها 73 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و15 مسجدًا صيانة وترميمًا.

ويصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه إلى 865 مسجدًا، منها 731 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و134 مسجدًا صيانة وترميمًا.