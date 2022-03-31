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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد لـ المواطنين فى أول أيام رمضان: بلاش التعرض للشمس

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن البلاد تتعرض لـ كتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية، وأن البلاد خلال هذه الفترة تشهد ارتفاع فى درجات الحرارة، وسيصحبها أتربه عالقة فى الجو.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي"، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن مرضى الحساسية عليهم فى الأيام المقبلة، عدم التعرض لـ الأتربة.

ولفت إلى أن البلاد من غدًا الجمعة ستشهد ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة، وأن البلاد فى أول شهر رمضان ستصل درجة الحرارة لـ 36 درجة.

وأشار إلى أنه ينصح المواطنين بعدم التعرض لـ اشعة الشمس، لفترة طويلة، وذلك فى اثناء الصيام، وأن البلاد من يوم الأحد سيكون هناك ارتفاع فى درجات الحرارة.
 

محمود شاهين التنبؤات الجوية الأرصاد هيئة الأرصاد درجات الحرارة

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