3 سيدات و 16 رجلا .. حصيلة وفيات حلبة لمصارعة الديوك

أعلنت السلطات في المكسيك عن نقلها لـ19 جثة إلى المشرحة غرب المكسيك عقب وقوع مذبحة دموية في منطقة لاس تيناجاس غرب المكسيك بعد اقامة حلبة في ذات المكان لمصارعة الديوك .



وفقا لما أعلنته السلطات المكسيكية بعد تحريات الشرطة في المكسيك، فإن حلبة أقيمت في ولاية ميتسواكان في غرب المكسيك لمصارعة الديوك في نفس المكان الا ان الامرر تحول الى كارثة دموية .



و بحسب ما نشرته صحيفة " ديلي ميل"، فإن الامر تخطى مصارعة الديوك و تدخلت أشهر و اكبر عصابة في غرب المكسيك و المعروف عنها أنها تبسط سلطتها للحصول على المخدرات في تلك الولاية .



و أوضحت الشرطة أن تلك العصابة اقتحمت المكان و قامت بإطلاق النار على كل الموجودين في المكان، و المؤسف هو وصول الشرطة عقب إنتهاء تلك المعركة و سقوط 19 قتيل .



جدير بالذكر أن المشرحة أشارت إلى لأن الجثامين كانت لثلاث نساء و ستة عشر رجل أعمارهم متابينة، و نتج ذلك عن اشتباك تلك العصابة مع المواطنين أثناء مشاهدتهم لمصارعة الديوك .