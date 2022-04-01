عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

3 سيدات و 16 رجلا .. حصيلة وفيات حلبة لمصارعة الديوك

صدى البلد

أعلنت السلطات في المكسيك عن نقلها لـ19 جثة إلى المشرحة غرب المكسيك عقب وقوع مذبحة دموية في  منطقة لاس تيناجاس غرب المكسيك بعد اقامة حلبة في ذات المكان لمصارعة الديوك . 


وفقا لما أعلنته السلطات المكسيكية بعد تحريات الشرطة في المكسيك، فإن حلبة أقيمت في ولاية ميتسواكان في غرب المكسيك لمصارعة الديوك في نفس المكان الا ان الامرر  تحول الى كارثة دموية .

txt

تمساح في حوض السباحة.. صدمة بين طلاب مدرسة بولاية فلوريدا الأمريكية.. صور

txt

هروب تمساح ضخم من حديقة حيوان في فلوريدا يثير الرعب


و بحسب ما نشرته صحيفة " ديلي ميل"، فإن الامر تخطى مصارعة الديوك و تدخلت أشهر و اكبر عصابة في غرب المكسيك و المعروف عنها أنها تبسط سلطتها للحصول على المخدرات في تلك الولاية . 


و أوضحت الشرطة أن تلك العصابة اقتحمت المكان و قامت بإطلاق النار على كل الموجودين في المكان، و المؤسف هو وصول الشرطة عقب إنتهاء تلك المعركة و سقوط 19 قتيل . 


جدير بالذكر أن المشرحة أشارت إلى لأن الجثامين كانت لثلاث نساء و ستة عشر رجل أعمارهم متابينة، و نتج ذلك عن اشتباك تلك العصابة مع المواطنين أثناء مشاهدتهم لمصارعة الديوك .

 

المكسيك المشرحة مذبحة لاس تيناجاس مصارعة الديوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات إعادة مباراة مصر و السنغال

مفاجأة| مصر لديها فرصة.. من يلعب في كأس العالم حال استبعاد إيران ؟

هل تحدث معجزة؟.. شوبير: مباراة مصر والسنغال تعاد في حالة واحدة

"فودافون": مكالمات مجانية وإعفاء من رسوم الإنترنت لـ10 ملايين عميل تأثروا بالعطل

تقرير المباراة يحكم| فيفا يفتح تحقيقًا في ملف تجاوزات لقاء السنغال ومصر

منتخب مصر يتقدم في التصنيف العالمي لـ الفيفا

قرار عاجل من محمود الخطيب للتعاقد مع مدير فني أجنبي لكرة اليد

وزير التعليم : إتاحة الدخول على بنك المعرفة المصري لطلاب المرحلة الابتدائية

ترشيحاتنا

دعاء أخر ليلة من شعبان للزواج ..8 كلمات نبوية تجلب الرجل الصالح

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلساته العامة يوم 10 أبريل

3 سيدات و 16 رجلا .. حصيلة وفيات حلبة لمصارعة الديوك

أحمد عيد عبد الملك: الكرة المصرية ما زالت تدفع ضريبة قرار الأهلي باستكمال دوري كورونا

بريطانيا: روسيا تستدعي قواتها بجورجيا للهجوم على أوكرانيا

لاعب المنتخب العراقي أمير صباح خضير : الحظ عاندنا أمام سوريا وسنعوض في المونديال المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رمضان 2022 .. التفاصيل الكاملة لـ يوتيرن وقنوات عرضه

مسلسلات رمضان 2022..كل ما تريد معرفته عن مسلسل دايما عامر وقنوات عرضه

وزير التعليم: تحويل ١٠٠ مدرسة فنية و118 ثانوية إلى مدارس عسكرية

فنانة وبلوجر شهيرة تعثر على عمل سفلي باسمها في المقابر .. تفاصيل

فيديو

لا يوجد تخفيف احمال ..الكهرباء تطمئن المواطنين خلال شهر رمضان وتقدم نصائح للترشيد

القرآن العظيم .. برنامج للدكتور علي جمعة على صدى البلد في رمضان

ادعولي ومتدفنونيش بالليل.. قصة شاب بورسعيد تنبأ بوفاته قبل عدة أشهر "فيديوجراف"

مسلسلات رمضان 2022..كل ما تريد معرفته عن مسلسل دايما عامر وقنوات عرضه

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ