بتحريض من زوجته .. أب يقتل طفله الرضيع لإخراج الجن

تمكنت السلطات الجزائرية من إلقاء القبض على رجل قام بضرب طفله البالغ من العمر عامين، حتى أصيب بنزيف حاد في المخ و توفى و ذلك بعد تحريض زوجته على القيام بذلك .



وفقا لما أعلنته وسائل الإعلام الجزائرية، فإن الأب الذي تم القبض عليه اعترف بأنه قام بضرب الطفل و ذلك بعد ان قامت زوجته بإخباره بان الطفل يسكن جسده الجن و ان هناك طريقة واحدة لإخراج الجن تعلمتها من سيدة روحانية منذ زمن بعيد .



أشارت الزوجة على زوجها بأن يقوم بضرب الطفل الرضيع بإناء على رأسه حتى يخرج الدماء، و أكدت أن الصرخات التي سيصرخها ليست حقيقية بل هي صرخات الشيطان و لا يكترث بها و يستكمل عمله .



و بحسب تحريات الشرطة، فإنهم عثروا على الطفل، مصاب بنزيف حاد في المخ نتيجة ضربه بآلة غير حادة و العثور على آثار عض في أنحاء متفرقة في جسده، و حينما سألت الشرطة عما قام به الاب أكد أنها تعليمات زوجته و هي من أشار عليه بتلك الطقوس ظنا منها أنها ستعالج الطفل .



جديرب الذكر أن، الزوج شعر بالذنب في نفس الليلة التي قام بضرب الطفل الرضيع فيها، فقام بسحب سكين حادة من المطبخ و ذبح زوجته إنتقاما منها لأنها دفعته لقتل صغيره ظنا أنه مصاب بمس شيطاني .

