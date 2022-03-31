الإعدام لـ 3 متهمين فى قضايا قتل بالقليوبية

صدقت محكمة جنايات بنها الدائرة الرابعة بالقليوبية برئاسة المستشار محمد سعيد ابو دنيا التصديق على حكم الاعدام لـ 8 متهمين فى ثلاث قضايا قتل فى منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية حيث قضت المحكمة بالاعدام على ثلاث اشخاص قتلوا طفل للاستيلاء على توك توك كما قضت بالاعدام على 4 اخرين لقتلهم طفل ايضا كما قررت المحكمة بالاعدام لعاطل قتل مزارع لسرقة ماشيتة.

حيث قضت المحكمة فى حكمها الاول بالاعدام شنقا على ثلاث متهمين وهم "سلامة س ص " و " سليمان ه س " و " رمضان ن ف " بتهمة قتل الطفل " سيف ر س " 15 سنة عمدا بان استدرجوة ليلا بحجة توصيلهم بتوك توك يقودة وقاموا بذبحة وسرقة التوك توك .

وقضت المحكمة بالاعدام لاربع متهمين وهم " عماد م ص" و محمد ط ع " و " احمد م ع " و " محمد ص ص" لقيامهم بقتل الطفل " احمد ع ع " عمدا مع سبق الاصرار والترصد ، كما قررت محكمة الجنايات التصديق على حكم الاعدام للمتهم " مصطفى م ذ" 33 سنة عامل لقيامه بقتل المجنى علية " حسين ص " عمدا حيث قام بخنقة بقطعة قماش ليلا اثناء نومة لسرقة ماشيتة.

وكان مدير امن القليوبية قد تلقى عدة بلاغات بالعثور على ثلاث جثث بينهم طفلين قتلى وانتقلت الاجهزة الامنية وتبين ان الحادث الاول بلاغ بالعثور على جثة شاب مذبوحا وسط الزراعات بمنطقة الخانكة وانتقلت أجهزة الامن وتبين ان الجثة لطفل عمرة 15 سنة وانه يعمل سائفق على توك توك وتم نقلها لمستشفى الخانكة العام والتحفظ عليها فيما توصلت الاجهزة الامنية الى مرتكبى الواقعة وهم 3 عاطلين والقى القبض عليهم واعترفوا بارتكاب جريمتهم بقصد الاستيلاء على التوك توك .

والواقعة الثانية بلاغ بالعثور على طفل جثة هامدة وتوصلت التحريات الى ان وراء ارتكاب الواقعة 4 عاطلين والقى القبض عليهم واعترفوا بارتكاب جريمتهم

والواقعة الثالثة بلاغ بالعثور على جثة مزارع مقتولا وسط الزراعات فى الخانكة وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة عامل قام بخنق المجنى علية بقصد الاستيلاء على ماشيتة والقى القبض عليه واحيل جميع المتهمين للنيابات المختصة فامرت بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة فاصدرت المحكمة حكمها السابق .