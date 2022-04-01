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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ماجد المصري: دوري في مسلسل "ملف سري" غامض

ماجد المصري
ماجد المصري

كشف النجم ماجد المصري، تفاصيل مشاركته في مسلسل "ملف سري" الذى سيعرض فى رمضان، وقال إنه يشارك مع مجموعة كبيرة من نجوم مصر فى هذا العمل. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة دي إم سي، أن دوره عبارة عن شخصية غامضة، وأنه لم يتراجع ولو لـ لحظة عن الدور الذى عر عليه. 

ولفت إلى أن الدور به بعض الأشياء الشريرة، وأحداث المسلسل تدور حول ما حدث بين 2011 لـ 2013.

يترقب صناع مسلسل ملف سري، عرض أولى حلقات المسلسل مع انطلاق الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل، والذي ينافس فيه 24 مسلسل، عبر مختلف القنوات الفضائية.

برومو مسلسل ملف سري
نشر الفنان هاني سلامة البرومو الرسمي لـ مسلسل ملف سري في رمضان و ذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق هاني سلامة قائلا:"توكلنا علي الله…البرومو الرسمي لمسلسل ملف سري في رمضان".  

أحداث مسلسل ملف سري
كشف المنتج ريمون مقار، تفاصيل مسلسل ملف سري، والذي يتم عرضه في شهر رمضان.

وقال "ريمون"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "المسلسل يناقش مجموعة قضايا كبيرة خلفها هدف مهم".

وأشار: "أحداث المسلسل تدور في سنة 2013 في قمة الانفلات الأمني الذي كانت تعيشه مصر"، متابعا: "الهدف أن نقول إننا في مكان أفضل بكثير عن الذي كنا نعيشه".

وأوضح: "المسلسل يبين عمليات غسيل الأموال، وغيرها من القضايا التي كانت موجودة في 2013"، مؤكدا: "نقول في المسلسل إننا في مرحلة أفضل ومكانة كويسه".

شخصيات مسلسل ملف سري
ويظهر هاني سلامة بشخصية قاض يواجه قضية فساد في برومو "ملف سري"، وتربطه علاقة رومانسية مع عائشة بن أحمد، فيما يواجه عدوا قويا ويلعب دوره ماجد المصري.

وتلعب عائشة بن أحمد في مسلسل ملف سري  قصة مريم العائدة من أوروبا، لتخوض صراعات عائلية لم تكن في حساباتها، فيما تقدم دينا  دور امرأة تدعى فريدة، وهي شخصية أرستقراطية وكل همها جمع الأموال.

وقالت الفنانة دينا: «اقدم دور إمرأة تدعى فريدة، وهي امرأة أرستقراطية وكل همها جمع الأموال.

وتابعت الفنانة دينا، أن فريدة متزوجة من رجل لا تحبه، وتتعرض لحادث يجعلها مادية أكثر، مستدركة أن المسلسل تدور أحداثه في عام ٢٠١٣، ولا يتعرض للسياسة تماما.

قال الفنان محسن محيي الدين خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، إن مسلسل ملف سري يتحدث عن فترة الفساد ما بعد ثورة 25 يناير، متابعا: اقوم بدور رجل أعمال يشبه "الحرباية".

فيما قالت الفنانة مادلين طبر، إن الفنان هاني سلامة سيؤدي الشق الخاص بالقضاء، وانا سأودي الشق الخاص بالإعلام، مؤكدة انه سيكون لي دور في العمل بانه سأكون صاحب فكر.

 

ماجد المصري ملف سري رمضان رامي رضوان

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