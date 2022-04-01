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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تطبق بدءًا من اليوم.. قرارات جديدة للحكومة تزامنا مع شهر رمضان

اجواء رمضان
اجواء رمضان

يحل شهر رمضان الجاري وسط تراجع لفيروس كورونا المستجد، مما أتاح التخفف من الإجراءات الاحترازية المشددة ، والعودة إلى الحياة الطبيعية في رمضان والتي افتقدها المصريون خلال العامين الماضيين. 

ومن المقرر أن يبدأ من اليوم الجمعة، تطبيق عدد من القرارات التنفيذية والتي تسمح للمصريين بالشعور من جديد بالأجواء الرمضانية . 

وفي سياق متصل أعلنت الحكومة مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي وغيرها بداية من شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحاً، تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

كما قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن القرارات  الجديدة سيتم تطبيقها بداية من شهر أبريل القادم وحتي الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.

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ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بتطبيق الاشتراطات والتعليمات فيما يخص الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنه فيما يخص موائد الرحمن سيتم الالتزام بالإجراءات المتبعة في هذا الشأن فيما يخص التصاريح اللازمة من الأحياء والمراكز وباقي الجهات المعنية.

وفي إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم، وجه وزير التنمية المحلية المحافظين برفع درجة استعدادات كل القطاعات والهيئات الخدمية على مدار الـ 24 ساعة يومياً، مؤكداً أن الوزارة ستتابع مع الوزارات والجهات المعنية توافر كميات إضافية من السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة.

كما وجه اللواء محمود شعراوي، غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بالوزارة بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات بالتأكد من توافر السلع الغذائية للمواطنين في كافة المدن والقرى والأحياء.

وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظين بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري والجهات الأخرى ذات الصلة للمرور على الأسواق والمحال التجارية وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية.

كما وجه اللواء محمود شعراوي، المحافظات بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات خاصة حول المساجد الكبرى التي ستقام بها صلاة التراويح في جميع المحافظات وكذا مناطق إقامة موائد الرحمن.

وشدد وزير التنمية الحلية علي ضرورة تنبيه المحافظين على جميع مديري المديريات ورؤساء مجالس المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بتحقيق الانضباط والالتزام بالإجراءات المتبعة والتواجد الميداني لخدمة المواطنين وحل مشاكلهم خلال شهر رمضان.

وأشار الوزير أنه سيتم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقى الشكاوى من المواطنين عن نقص أي سلع أو خدمات بالمحافظات خلال الشهر الكريم من خلال مبادرة صوتك مسموع وصفحتها علي الفيس بوك على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك":  www.facebook.com/sotakmasmwo  ورقم الخط الساخن : "15330" وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة : "[email protected]".

رمضان فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية الحياة الطبيعية مجلس الوزراء الحكومة مد مواعيد غلق المحال محمود شعراوي المحافظين

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