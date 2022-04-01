مباحثات الرئيس السيسي مع شركة إيني الإيطالية تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدرت مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع شركة (إيني) الإيطالية، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الجمعة، كما سلطت الصحف الضوء على استعدادات دار الإفتاء لحفل رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وذلك بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، حيث يعلن مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام مساء اليوم نتيجة استطلاع الهلال.



ففي صحيفة (الأهرام) وتحت عنوان (الرئيس: تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة) ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي، استقبل أمس، وفدا من الشركة الإيطالية، برئاسة كلاوديو ديسكالزي، رئيسها التنفيذي، وبحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.



وأضافت أن الرئيس أعرب - خلال اللقاء - عن تقديره الشراكة القائمة مع شركة (إيني) الإيطالية للبترول، وما تنفذه من أنشطة متعددة في مصر وفقا لأعلى المعايير العالمية، وعن تطلعه لمواصلة نشاطها في مجال البحث والتنقيب والاستكشاف؛ بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة، موجها بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة، وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها.



ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن رئيس شركة (إيني) عبر عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مؤكدا ما تمثله مصر كإحدى أهم الأسواق لنشاط وعمل الشركة على مستوى العالم في ضوء الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر، ولا سيما في ضوء الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية بتطوير هذا القطاع الحيوي.



وأوضحت أن ديسكالزي استعرض - خلال اللقاء - تطورات المشروعات المتعددة التي تنفذها الشركة في مصر، بالتعاون مع الجهات الحكومية والشركات المصرية المختلفة، خاصة ما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي، وكذلك تصدير الغاز المسال بالاعتماد على محطات الإسالة في كل من إدكو ودمياط، التي تعمل بكامل كفاءتها حاليا، وهو القطاع الذي حققت فيه مصر طفرة كبيرة، مما ضمن لها مكانة محورية في منطقة البحر المتوسط، في إطار رؤيتها لتصبح مركزا إقليميا للطاقة.



كما تم أيضا عرض إسهامات (إيني) في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة ما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر، في ضوء استضافة مصر قمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.



وفي شأن رئاسي آخر، وتحت عنوان "الرئيس يتسلم أوراق اعتماد 18 سفيرا جديدا لدى القاهرة" كتبت صحيفة (المصري اليوم) أن الرئيس السيسي تسلم أوراق اعتماد 18 سفيرا جديدا.



ونقلت عن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قوله:"إن الرئيس تمنى للسفراء التوفيق في مهامهم بالقاهرة"، مؤكدا حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة، واستمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



وأوضحت (المصري اليوم) أن الأسماء تضمنت؛ مارك باريتي سفير فرنسا، وهراتشيا بولاديان سفير أرمينيا، وميكيلي کوارونی سفير إيطاليا، وإيفون باومان سفيرة الاتحاد السويسرى، ومنصوربيك بختياروفيتش سفير أوزبكستان، وهـيـروشـى أوكـا سـفـيـر الـيـابـان ويولغان إينكتوفشين سفير منغوليا، وحميد شبيرة سفير الجزائر. وضـمـت الأسـمـاء أيـضـا، مـريم خليفة جمعة الكعبى سفيرة الإمـارات، وروبـرتـو بـاتش سفير مـالـطـا، وسـانـي نـانـا عائشة أنديا سفيرة النيجر، وإيمانويل جـون انـشـيـمـبـي سـفـيـر تـنـزانيا وميروسلاف تشيستوفيتش سفير صربيا، وبوبكار دياللو سفير مالي، وصـادق سيلا- سفير جمهورية سيراليون، ولينكا ميهاليكوفا سفيرة جمهورية سلوفاكيا، وأبوبكر سار سفير السنغال، ونغوين هوى زونغ سفير جمهورية فيتنام.



وفي الشأن الحكومي، سلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على اتفاق إطـاري بـين (صندوق مصر السيادي) وصندوق الاستثمار النرويجي) وشركة (سكاتك) النرويجية؛ للتعاون في مجال تطوير مشـروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية الأساسية الخضراء في عدد من الدول الأفريقية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط وآنيكن هويتلفدت، وزيرة خارجية النرويج، والسفيرة هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج بمصـر.



وذكرت الصحيفة تحت عنوان "اتفاق مصري نرویجي لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر" أن الاتفاقية وقعها أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وتيلف ثورليفسون، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار النرويجي ورايمـوند کـارلـسـن الرئيس التنفيذي لشـركة (سـكـاتـك) النرويجية.



وأوضحت أن الاتفاقية تأتي في إطار الروابط والعلاقات بين مصر والنرويج، وإدراكا لأهمية التنمية المستدامة في مكافحة تغير المناخ، خاصة أن مصر تستعد لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP۲۷ في نوفمبر المقبل.



وأشارت إلى أن رئيس الوزراء أشاد بالعلاقات المتميزة بين مصر والنرويج، مشيراً إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء النرويجي على هامش قمة "محيط واحد" في مدينة (برست) الفرنسية، فبراير الماضي، وما شهدته من مباحثات مثمرة حول مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لزيادة حجم التعاون الاستثماري في ضـوء الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بين صندوق مصر السيادي، وصندوق الاستثمار النرويجي للدول النامية (Norfund) بالقاهرة في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة.



وتحت عنوان "الفنية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي الـ 11"، ذكرت صحيفة (الأخبار)، أن الكلية الفنية العسكرية نظمت المؤتمر العلمي الدولي الـ11 عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالبحث العلمي ومواكبة التطور في العلوم الهندسية والتكنولوجيات المتقدمة.



وأوضحت أن المؤتمر بدأ بكلمة مدير الكلية الفنية العسكرية التي نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المشاركين في المؤتمر من مختلف الدول، وأعرب عن تطلعه أن يثمر هذا الملتقى العلمي الهام وما يتضمنه من بحوث وورش عمل في تحقيق الهدف المطلوب منه بإثراء العمل البحثي والارتقاء بمستوى العلم والمعرفة وتبادل الخبرات بين ممثلي الهيئات المشاركين في المؤتمر من الدول المختلفة.



وأشارت الصحيفة إلى أن المؤتمر شمل عرضا وتحليلا ومناقشة أحدث الأبحاث العلمية في مختلف المجالات والتخصصات الهندسية، كما أتاح الفرصة للمشاركين في المؤتمر من تبادل الخبرات وتواصل الباحثين مع نظرائهم في المجالات الهندسية المختلفة للارتقاء بالعمل البحثي وتبادل الرؤى والأفكار العلمية عبر الفيديو كونفرانس، موضحة أنه في ضوء حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة التطور التكنولوجي الهائل في علوم الطيران والفضاء ومتابعة كل ما هو جديد في هذه المجالات، سيتم عقد المؤتمر الدولي العلمي العشرين لعلوم وتكنولوجيا الطيران والفضاء (ASAT-20) للكلية الفنية العسكرية خلال الفترة من 9- 11 مايو من العام القادم وكذلك تنظيم المعرض المصاحب للمؤتمر لعرض العديد من الابتكارات العلمية في مجال الطيران والفضاء.



وفي الشأن الاقتصادي، ذكرت صحيفة (الشروق) أن وزير الإسكان عاصم الجزار أعلن طرح المرحلة الثامنة بمشروع (بيت الوطن) للمصريين بالخارج، بعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة أمس الأول، بحيث تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار والأعداد طبقا لرؤية وزارة الإسكان واللوائح السارية بالهيئة.



وكتبت الصحيفة تحت عنوان "الإسكان تطرح أراضي ووحدات بالمرحلة الثامنة لـ بيت الوطن" أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستقوم بتحديد الأسعار والأعداد طبقا لرؤية وزارة الإسكان واللوائح السارية بالهيئة.



ونقلت عن الجزار قوله:"إن الطرح يشمل قطع أراض سكنية للأفراد، وقطع أراض بنشاط مختلط، ومقابر، وفيلات، ووحدات سكنية متنوعة (فاخر فـوق المتوسط - متوسط) ووحدات إدارية؛ لتوفير مختلف أنواع الإسكان للمصريين العاملين بالخارج وتلبية رغبتهم في تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم".



كما أكد الوزير، أن الطرح يشمل قطع أراض سكنية للأفراد بـ 9 مدن جديدة: (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - العبور - الشروق - بدر - العبور الجديدة السادات) وقطع أراض بنشاط مختلط بمدينة دمياط الجديدة، وكذا مقابر بـ 4 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - بدر - العاشر من رمضان - أكتوبر الجديدة) إضافة إلى طرح فيلات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة.



وأشارت الشروق إلى أن المرحلة الثامنة بمشروع (بيت الـوطن) تتضمن أيضا طرح وحدات سكنية فاخرة، بالمشروعات التالية (أبراج العلمين الشاطئية - داون تاون العلمين - الحي اللاتيني - أبراج صواري - الرحاب ومدينتي - JANNA الحي السكني الثالث "R3" بالعاصمة الإدارية الجديدة)، وكـذا طـرح وحـدات إسكان "فوق المتوسط متوسط" بمشروع (سكن مصر) بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع سور مجري الـعـيـون، إضافة إلى طرح وحدات إدارية في (الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة) وغيرها، ويتم تحديد سعر المتر المربع بالجنيه المصري على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار) ويتم الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار أو من الداخل بشرط توافر العملة بالحسابات البنكية قبل بدء الحجز بـ60 يوما، ويحظر الإيداع النقدي بالدولار طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري.



كما تضمنت الشروط أيضا، أن يكون الحاجز متمتعا بالجنسية المصرية، وألا يقل سنه عن 21 عاما، ويتم الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتكون أولوية الحجز بأسبقية التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمة، وفي حال سداد كامل المبلغ في هذه المرحلة أو بالمراحل السابقة يتم خصم 7.5% من المبلغ المتبقي بعد سداد الدفعة المقدمة بصفة دائمة فيما عدا إذا كان السداد للقسط الأخير.

من جهتها، كتبت صحيفة (الشروق) تحت عنوان " اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان" أن دار الإفتاء المصرية ستنظم احتفالا رسميا وشعبيا كبيرا مساء اليوم، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مـؤتمرات الأزهر بمدينة نصر بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وإعلان نتائج الرؤية الشرعية، وما توصلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في المحافظات.

ونقلت الصحيفة عن مفتي الجمهورية شوقي عـلام، قوله "إنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات لاستطلاع هلال شهر رمضان الكريم، مؤكدا ضرورة الالتزام بإعلان دار الإفتاء فيما يتعلق بالرؤية الشرعية لأهلة الشهور الهجرية وعدم الإعلان قبل التوقيت المحدد؛ تجنبا لحدوث أي بلبلة.

