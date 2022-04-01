كل ما تريد معرفته عن "فاتن أمل حربي".. قصته والقنوات العارضة وأبطاله

مسلسلات رمضان 2022..

تشارك النجمة نيللي كريم، بالموسم الرمضاني الحالي ٢٠٢٢ بمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “فاتن أمل حربي” بجانب عدد كبير من النجوم.

قصة مسلسل فاتن أمل حربي

ومن المقرر أن تلعب نيللي كريم دور الزوجة، بينما يلعب الفنان شريف سلامة دور الزوج ، أما الفنانة هالة صدقي فتجسد ضمن احداث مسلسل فاتن أمل حربي دور صديقة نيللي كريم التى تعد في مكانه شقيقتها الكبري وتساندها في أزمتها مع زوجها ، وتجسد الفنانة فادية عبد الغنى دور والدة الفنان شريف سلامة والتي تحرضه علي زوجته وتساهم في نشوب الخلافات بينهم.

ومن قبل قد شهد مسلسل فاتن أمل حربي، العديد من الاعتذارات ، حيث قامت الفنانة وفاء عامر بالاعتذار عن دورها وتم إسناده الى الفنانة هالة صدقي ، كما اعتذر احمد حاتم عن العمل ، وحل بدلاً منه الفنان محمد الشرنوبي .

يعرض مسلسل “فاتن أمل حربي” على قناة "CBC"، و”CBC drama” و دبي - منصة watch it - منصة شاهد وذلك خلال شهر رمضان.

فاتن امل حربي

وطرحت شركة العدل جروب الإعلان التشويقي الرسمي لمسلسل "فاتن أمل حربي" والمقرر عرضة في الموسم الرمضاني 2022 المسلسل يناقش إحدي القضايا التي تعاني منها الكثير من السيدات.

لمشاهدة الاعلان اضغط هنا

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة النجمة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد الشرنوبى، محمد ثروت، جيلان علاء وفادية عبد الغنى، المسلسل تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل و انتاج جمال العدل.

وكان قد صرح الدكتور مدحت العدل عن أهم أعمال شركة العدل جروب هذا العام وهو مسلسل فاتن امل حربى تأليف إبراهيم عيسى ومن إخراج محمد جمال العدل وتحدث عن شخصية فاتن امل حربى وهي شخصية بطلة المسلسل وتتحدث عن قانون الأحوال الشخصية بعد مراجعة الأزهر الشريف.

أنغام تغني تتر مسلسل فاتن أمل حربي

وتغنى تتر مسلسل فاتن أمل حربي، النجمة أنغام من كلمات الدكتور مدحت العدل والحان أحمد جمال العدل وتقول كلمات الأغنية انا مش ضعيفة وليا فى الحياة مطرح ومش قابلة اكون كومبارس على المسرح وقادرة زى ما انجرح اجرح.

انغام - نيللي

مشاركة هالة صدقي في المسلسل

قالت الفنانة هالة صدقي خلال مداخلة إلى برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، إن المسلسل به أحداث كثيرة ومختلفة كما أنه يناقش قضية مهمة جدًا، كما أنها تظهر كضيفة شرف وليس دور رئيسي في المسلسل، مشيرةً إلى أن مشاركتها هذا العمل الفني من أجل تقديم رسالة مهمة لتغيير بعض السلوكيات بالمجتمع، خاصة فيما يتعلق بضرورة تغيير القوانين الموجودة بمصر منذ مئات السنين.

كواليس التصوير

مشاركة محمد الشرنوبي

أما الفنان محمد الشرنوبي فأبدى سعادته بمشاركته في "فاتن أمل حربي" خاصةً وأن الدور جديد عليه ولم يقدمه من قبل.

أردف الفنان: الدور مهم جدًا ويا رب نقدر نغير حاجة في المجتمع، وأنا بحب أشتغل أدوار قريبة لقلبي وهذا العمل الثامن لي مع العدل جروب، وأتمنى الناس تنبسط بالعمل".