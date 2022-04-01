عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2022..

كل ما تريد معرفته عن "فاتن أمل حربي".. قصته والقنوات العارضة وأبطاله

فاتن أمل حربي
فاتن أمل حربي

تشارك النجمة نيللي كريم، بالموسم الرمضاني الحالي ٢٠٢٢ بمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “فاتن أمل حربي” بجانب عدد كبير من النجوم.

 

قصة مسلسل فاتن أمل حربي

ومن المقرر أن تلعب نيللي كريم دور الزوجة، بينما يلعب الفنان شريف سلامة دور الزوج ، أما الفنانة هالة صدقي فتجسد ضمن احداث مسلسل فاتن أمل حربي دور صديقة نيللي كريم التى تعد في مكانه شقيقتها الكبري وتساندها في أزمتها مع زوجها ، وتجسد الفنانة فادية عبد الغنى دور والدة الفنان شريف سلامة والتي تحرضه علي زوجته وتساهم في نشوب الخلافات بينهم.

 

ومن قبل قد شهد  مسلسل فاتن أمل حربي، العديد من الاعتذارات ، حيث قامت الفنانة وفاء عامر بالاعتذار عن دورها وتم إسناده الى الفنانة هالة صدقي ، كما اعتذر احمد حاتم عن العمل ، وحل بدلاً منه الفنان محمد الشرنوبي .

قنوات عرض مسلسل فاتن أمل حربي

 

يعرض مسلسل “فاتن أمل حربي” على قناة "CBC"، و”CBC drama” و دبي - منصة watch it - منصة شاهد  وذلك  خلال شهر رمضان. 

فاتن امل حربي

وطرحت شركة العدل جروب الإعلان التشويقي الرسمي لمسلسل "فاتن أمل حربي" والمقرر عرضة في الموسم الرمضاني 2022 المسلسل يناقش إحدي القضايا التي تعاني منها الكثير من السيدات.

 

لمشاهدة الاعلان اضغط هنا

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة النجمة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد الشرنوبى، محمد ثروت، جيلان علاء وفادية عبد الغنى، المسلسل تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل و انتاج جمال العدل.

 وكان قد صرح الدكتور مدحت العدل عن أهم أعمال شركة العدل جروب هذا العام وهو مسلسل فاتن امل حربى تأليف إبراهيم عيسى ومن إخراج محمد جمال العدل وتحدث عن شخصية فاتن امل حربى وهي شخصية بطلة المسلسل وتتحدث عن قانون الأحوال الشخصية بعد مراجعة الأزهر الشريف.

أنغام تغني تتر مسلسل فاتن أمل حربي 

وتغنى تتر مسلسل فاتن أمل حربي، النجمة أنغام من كلمات الدكتور مدحت العدل والحان أحمد جمال العدل وتقول كلمات الأغنية انا مش ضعيفة وليا فى الحياة مطرح ومش قابلة اكون كومبارس على المسرح وقادرة زى ما انجرح اجرح.

انغام - نيللي

مشاركة هالة صدقي في المسلسل

 

قالت الفنانة هالة صدقي خلال مداخلة إلى برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، إن المسلسل به أحداث كثيرة ومختلفة كما أنه يناقش قضية مهمة جدًا، كما أنها تظهر كضيفة شرف وليس دور رئيسي في المسلسل، مشيرةً إلى أن مشاركتها هذا العمل الفني من أجل تقديم رسالة مهمة لتغيير بعض السلوكيات بالمجتمع، خاصة فيما يتعلق بضرورة تغيير القوانين الموجودة بمصر منذ مئات السنين.

كواليس التصوير 

مشاركة محمد الشرنوبي

 

أما الفنان محمد الشرنوبي فأبدى سعادته بمشاركته في "فاتن أمل حربي" خاصةً وأن الدور جديد عليه ولم يقدمه من قبل.
أردف الفنان: الدور مهم جدًا ويا رب نقدر نغير حاجة في المجتمع، وأنا بحب أشتغل أدوار قريبة لقلبي وهذا العمل الثامن لي مع العدل جروب، وأتمنى الناس تنبسط بالعمل".

 

مسلسل فاتن أمل حربى عرض مسلسل فاتن أمل حربي هالة صدقي cbc أنغام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدلا من إيران.. فيفا يحسم الجدل بشأن مشاركة مصر في كأس العالم

اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات إعادة مباراة مصر و السنغال

مفاجأة| مصر لديها فرصة.. من يلعب في كأس العالم حال استبعاد إيران ؟

هل تحدث معجزة؟.. شوبير: مباراة مصر والسنغال تعاد في حالة واحدة

استقرار الدولار.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الجمعة

"فودافون": مكالمات مجانية وإعفاء من رسوم الإنترنت لـ10 ملايين عميل تأثروا بالعطل

"الصحة" تطلق 45 قافلة طبية مجانية بالمحافظات خلال أول 10 أيام من شهر رمضان

منتخب مصر يتقدم في التصنيف العالمي لـ الفيفا

موضوعات متعلقة

كواليس تسجيل تتر مسلسل مكتوب عليا.. صور

ساندي تطرح أغنيتها الجديدة "صحاب زمان".. فيديو

آدم يغني أغنية مسلسل بابلو لـ حسن الرداد

تفاصيل مسلسل هنيدي وآيتن عامر “ابن النادي” على راديو 9090

"السر" أغنية عمرو دياب الجديدة في رمضان| شاهد

على البراويز.. ظهور الراحلة كريمة مختار في مسلسل "راجعين يا هوا"

خاص .. ايتن عامر: سعيدة بنجاح أعمالي الغنائية

أخبار الفن| كل ما تريد معرفته عن مسلسل "راجعين يا هوى" .. حقائق تعرض لأول مرة في «الاختيار 3»

ترشيحاتنا

حملات للداخلية..مكافحة احتكار السلع ورفع الأسعار قبل ساعات من حلول شهر رمضان

بعد مد المهلة.. تعرف على إجراءات توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية بالقانون

الحرب الروسية الأوكرانية..موسكو تحضر لضربة على خاركييف.. الناتو يعزز قواته.. والروبل يرتفع

لنكن لهم اليد الحانية.. انتصار السيسي : كل عام وكل طفل يتيم بخير

وزير العمل الليبي: تقديم كافة التسهيلات لاستقدام العمالة المصرية لإعادة الإعمار

لافروف: نرى من الجانب الأوكراني تفهما أكبر للوضع بخصوص القرم ودونباس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع:مصر تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين الذين يقاتلوا فى كافة الميادين

نادين فى حوارلـ صدى البلد : خضعت لـ كورس فى الرسم بسبب "مين قال".. ووافقت على العمل قبل قراءته .. وأتابع سويتس وبطلوع الروح في رمضان

فى عيد ميلاد جومانا مراد .. فقدت ابنتها وعشقها لمصر جعلها تتقن اللهجة

رمضان 2022 .. التفاصيل الكاملة لـ يوتيرن وقنوات عرضه

فيديو

وزير الدفاع:مصر تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين الذين يقاتلوا فى كافة الميادين

مرتضى منصور يرد على العضوة صاحبة الشعر الأحمر.. فيديو جراف

هل يلعب منتخب مصر في كاس العالم؟.. فيديو جراف

لا يوجد تخفيف احمال ..الكهرباء تطمئن المواطنين خلال شهر رمضان وتقدم نصائح للترشيد

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ