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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل مشاركة سلمى أبو ضيف في 3 أعمال بموسم رمضان

سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف

بـ 3 أعمال درامية، تنافس النجمة الشابة سلمى أبو ضيف في موسم رمضان 2022، حيث تشارك في بطولة مسلسل راجعين يا هوى مع النجم خالد النبوي، بجانب ظهور مميز في مسلسل سوتس بالعربي، حيث تشارك في حل إحدى القضايا، وأيضًا تقدم شخصية مختلفة وجريئة في مسلسل الاختيار 3.


وقالت سلمى أبو ضيف قبل انطلاق الموسم الرمضاني "سعيدة بمشاركتي في 3 أعمال رمضانية هذا العام، خاصةً مع اختلاف الشخصيات والمسلسلات، فأقوم بشخصية لها طابع كوميدي في راجعين يا هوى، وشخصية غريبة ومختلفة في سوتس بالعربي، وأعتقد أن دوري في الاختيار 3 سيكون مفاجأة كبيرة للجمهور".


وكما تنتظر سلمى أبو ضيف إطلاق مسلسلها منعطف خطر، على منصة شاهد بعد انتهاء الموسم الرمضاني، المسلسل من إخراج السيدر مسعود، ومن بطولة باسل الخياط، ريهام عبد الغفور وباسم سمرة.

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سلمى أبو ضيف فنانة شابة، لفتت الأنظار إليها سريعاً عبر المشاركة في مسلسلي لا تطفئ الشمس للمخرج محمد شاكر خضير وحلاوة الدنيا للمخرج حسين المنباوي، تألقها على في الدراما دفعها للتعاون في أولى أعمالها السينمائية مع المخرج عمرو سلامة في فيلم شيخ جاكسون، لتتمكن من الحصول على مساحة أكبر في أعمالها التالية، مثل بطولتها لمسلسل لدينا أقوال أخرى مع النجمة يسرا ومسلسل إلا أنا مع المخرجة مريم الأحمدي، ويعتبر مشاركتها في مسلسل المشهد الأخير هو أحدث أعمالها الفنية، بجانب إطلاق مسلسلها منعطف خطر قريبًا.

المسلسلات المخرج عمرو سلامة خالد النبوى عمرو سلامة سلمى ابو ضيف

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