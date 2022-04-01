عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سرقا محلا بـ محطة بنزين |الحبس مع الشغل..عقوبات تواجه شقيقين متهمَين بالتجمع

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة في تحري بلاغ (مالك محل بإحدى محطات تموين السيارات الكائنة بدائرة القسم) بإكتشافه كسر باب المحل ملكه، وسرقة (عدد من الأجهزة الكهربائية - مجموعة من الشواحن والهاردات) من داخله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (موظف أمن إدارى بذات المحطة - و شقيقه ، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، كما تم بإرشادهما ضبط (جزء من الأجهزة الكهربائية المستولى عليها – مبلغ مالى) بمسكنهما، وأضافا أن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات بيع باقى المسروقات المستولى عليها.

العقوبة من القانون

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

وزارة الداخلية امن القاهرة مديرية امن القاهرة قانون العقوبات سرقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدلا من إيران.. فيفا يحسم الجدل بشأن مشاركة مصر في كأس العالم

اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات إعادة مباراة مصر و السنغال

رسميًا .. إيقاف مباريات الدوري الإنجليزي لإفطار الصائمين

مفاجأة| مصر لديها فرصة.. من يلعب في كأس العالم حال استبعاد إيران ؟

هل تحدث معجزة؟.. شوبير: مباراة مصر والسنغال تعاد في حالة واحدة

مواعيد جديدة في رمضان لـ 15 جهة حكومية وخاصة

استقرار الدولار.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الجمعة

"فودافون": مكالمات مجانية وإعفاء من رسوم الإنترنت لـ10 ملايين عميل تأثروا بالعطل

ترشيحاتنا

"رمضان موسم تعافي"| فيديو توعوي لـ صندوق مكافحة الإدمان ..شاهد

منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

مكافحة الإدمان : رصد مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات في دراما رمضان 2022

النفط يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في عامين

النشرة الدينية.. طرق إثبات دخول شهر رمضان وأهم أحكام كفالة الطفل

هاري كين ومدرب أرسنال الأفضل في الدوري الإنجليزي خلال الشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع:مصر تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين الذين يقاتلوا فى كافة الميادين

نادين فى حوارلـ صدى البلد : خضعت لـ كورس فى الرسم بسبب "مين قال".. ووافقت على العمل قبل قراءته .. وأتابع سويتس وبطلوع الروح في رمضان

فى عيد ميلاد جومانا مراد .. فقدت ابنتها وعشقها لمصر جعلها تتقن اللهجة

رمضان 2022 .. التفاصيل الكاملة لـ يوتيرن وقنوات عرضه

فيديو

الأرصاد تكشف درجات الحرارة أول أيام رمضان.. فيديو

وزير الدفاع:مصر تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين الذين يقاتلوا فى كافة الميادين

مرتضى منصور يرد على العضوة صاحبة الشعر الأحمر.. فيديو جراف

هل يلعب منتخب مصر في كاس العالم؟.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ