قادرون باختلاف.. تفاصيل مؤتمر اليوم الواحد للتمكين الثقافي لذوي الهمم بالأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بفرع ثقافة الأقصر، بإقليم جنوب الصعيد الثقافى بالتعاون مع جامعة الأقصر مؤتمر اليوم الواحد للتمكين الثقافى لذوى الهمم بعنوان "قادرون بإختلاف" على مسرح قصر ثقافة الأقصر.

ويترأسه د.أحمد محيي حمزة عميد كلية الفنون الجميلة، ويتولى أمانته أ. د. أحمد جمال عيد رئيس قسم الجرافيك لكلية الفنون الجميلة، الدكتورة ليلة يوسف وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب مقررًا، وبحضور الشيخ صلاح نور عبد العال وكيل مديرية الأوقاف، والشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام وعظ الأقصر، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف، ولفيف من الأدباء والكُتاب، وذلك ضمن فعاليات احتفال كلية الفنون الجميلة باليوبيل الفضي، ومرور 25 عاما على نشأتها.

وفي كلمته قال الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة إن السنوات الأخيرة شهدت مصر خلالها تقدمًا ملحوظًا في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة التي سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية وغير ذلك، لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة وأن المجتمع الذى يقدر أبناءه من هذه الفئة ويسخر لهم كل الدعم والرعاية الممكنة هو المجتمع الأقرب إلى تحقيق أكبر معدلات من التنمية والتقدم والنهضة الشاملة في جميع المجالات وهو المجتمع الذى يرفع من شأن أبنائه ويقدر إنجازاتهم، ويرى تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة غاية نبيلة وسامية.

واستعرض رئيس المؤتمر جهود الدولة في تمكين وتقدير أصحاب الهمم وإدماجهم في المجتمع مؤكدًا أن ذلك خير دليل على أن الدولة تسير بخطى ثابتة وواثقة نحو جمهورية جديدة، فيما أوضحت مقررة المؤتمر، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم ويتم دعمهم بشكل كبير لدمجهم في كافة المجالات المجتمعية ليتمكنوا من أداء دورهم في المشاركة الفعالة في كافة برامج التنمية لافتة إلى أن الإعاقة الحقيقية في إنعدام الإرادة.

واستعرض أمين عام المؤتمر ملخصًا للأبحاث التي يتم مناقشتها كما ألقى الضوء على بعض النماذج الموهوبة من ذوي الهمم من أبناء الأقصر والذين حققوا نجاحات كبيرة في مجالات الأدب والعلوم والتكنولوجيا.

واختتمت فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بتكريم الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، واهداءه درع التكريم وشهادة تقدير من جانب الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتكريم الأستاذ الدكتور أحمد محيي حمزة رئيس المؤتمر، والأستاذة الدكتورة ليلة يوسف مقرر المؤتمر، والأستاذ الدكتور أحمد جمال عيد أمين عام المؤتمر.

كما كرم رئيس الجامعة والأستاذ حسين النوبي مدير قسم الشئون الثقافية بفرع ثقافة الأقصر عدد من ذوي الهمم الموهوبين منهم المهندس عبد الرحمن عمران، والمخترع مصطفى شيبه، المهندس محمود أحمد محمود، وهبه رمضان عبد الرسول.

كما تم تكريم المشاركين بالأبحاث في جلسات المؤتمر منهم الأديب حسين الخصيري، الشاعر محمود مرعي، والكاتب علي حسان، والكاتبة صابرين حساني، والمرشدة السياحية سمر ناجي، ودكتور عبد الله السيد، والدكتور محمد إمام، والأستاذة أمل النوبي، والكاتب محمد جاد المولى، والدكتور النوبى عبد الراضي، واختتمت فعاليات المؤتمر بعرض لفرقة الأقصر للموسيقى العربية وقدمت العديد من الأغانى ومنها" مرحب شهر الصوم، القلب يعشق، لجل النبى".