محمد شريف يهنئ سعد سمير بعيد ميلاده الـ33

حرص محمد شريف مهاجم النادي الاهلي ومنتخب مصر علي تهنئة سعد سمير مدافع الأهلى وكابتن فيوتشر بعيد ميلاده رقم 33، حيث ولد فى 1 أبريل 1989 فى مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

ونشر محمد شريف صورة للاعب الأهلي المعار لفيوتشر سعد سمير، وعلق قائلا: "عيد ميلاد سعيد".

يحتفل سعد سمير، مدافع الأهلى السابق وكابتن فيوتشر الحالى اليوم الجمعة بعيد ميلاده رقم 33، حيث ولد فى 1 أبريل 1989 فى مدينة بنها بمحافظة القليوبية.



ورحل سعد سمير عن الأهلى فى بداية الموسم الجارى على سبيل الإعارة موسمين لينتقل لفيوتشر وشارك فى 12 مباراة بإجمالى 784 دقيقة لعب .