بإطلالة محتشمة.. لورديانا تهنئ جمهورها بقدوم شهر رمضان



شاركت الراقصة البرازيلية لورديانا، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت لورديانا بإطلالة محتشمة وعلقت على الصورة قائلة : "رمضان كريم لكل أصدقائي ومعجبي المسلمين 🌟❤️ جزاكم الله كل خير و موفق و يرزقكم بالخير و السعادة و يعطيكم حياة صحية. أتمنى من قلبي رمضان مباركاً يلهمك بشجاعة وقوة ليساعدك على الفوز بكل تحد في حياتك. بارك الله دربك بالمعرفة والنور الذي ينير قلبك أحبك جميعا 🌟 بحبكم ❤️".



أعلنت الراقصة البرازيلية لورديانا -عبر خاصية ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- توقفها عن الرقص ونشر أي فيديوهات راقصة خلال شهر رمضان المبارك، احترامًا منها للشهر الكريم.



وكتبت لورديانا، رسالة بالإنجليزية عبر انستجرام، قالت فيها: «احتراما لشهر رمضان لن أعمل ولن أشارك أي فيديوهات رقص مثلما أفعل طوال العام».



