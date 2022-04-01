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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عماد الدين حسين: اشتريت مجلة الزمالك بأول أجر حصلت عليه

الكاتب الصحفي عماد
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إن الأجيال الجديدة محظوظة بالتقدم التكنولوجي، لكنها محرومة من بعض الأمور الثقافية والقراءة المنظمة، مقارنة بذكريات الطفولة التي عاشها في صعيد مصر.

وأضاف عماد الدين حسين خلال لقاء مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي، أن ابنتيه تحرصان على القراءة؛ لذا اصطحبهما اليوم بعد صلاة الجمعة إلى سور الأزبكية في منطقة العتبة: "يحبان القراءة باللغة الإنجليزية، وكنا محرومين من هذا الأمر حتى الصف الأول الإعدادي، ولم نكن نجيد التحدث باللغة الإنجليزية".

وتابع، أنه بدأ في عالم الصحافة قارئا لأخبار كرة القدم، ثم اشترى جرائد يومية مثل الأهرام والأخبار والجمهورية لتصفح أخبار الرياضة، ومن هنا بدأت اهتماماته بفروع الحياة المختلفة، حيث اكتشاف عوالم جديدة من الثقافة والفكر والأدب، لافتًا إلى أنه مازال يتذكر صحفات رمضان في جريدة الأهرام، حيث تضمنت مقالات لبنت الشاطئ ومقالات لمفكرين كثر وكل المفتين وتفسير الآيات والأحاديث.

وأردف: اشتريت مجلة الزمالك بأول أجر حصلت عليه.

https://web.facebook.com/CBCEgypt/videos/490207536082280

الكاتب الصحفي عماد الدين عضو مجلس الشيوخ الإعلامية قصواء الخلالي عالم الصحافة في المساء مع قصواء

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