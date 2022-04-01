وزير السياحة والآثار يقدم العزاء في والدة الإعلامي شريف عامر .. صور

شارك الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، فى عزاء المهندسة "شريدان ذو الفقار" والدة الإعلامي شريف عامر، المقام حاليا فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.

وحرص أيضا علي الحضور كل من : الدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب الصحفى أكرم القصاص، والإعلامية لمياء فهمي.

الإعلامي شريف عامر، أعلن وفاة والدته المهندسة شريدان ذو الفقار، امس الخميس ونعاها عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وقال عامر: "اكتملت دائرتها. رحلت المهندسة شريدان ذو الفقار في أحب ايام الله و ظأحب الأيام إلى قلبها. انتقلت من الأضيق إلى الأوسع.. اليوم، صرت شيخا.. إلى اللقاء يا أمي".​



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