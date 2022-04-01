هاشم: الفلاح سيحصل على أموال القمح خلال 48 ساعة من توريده

قال كمال هاشم، الرئيس التنفيذي للشركة العامة للصوامع والتخزين، أننا جاهزين ب ٤٠٠ موقع على مستوى الجمهورية، وتم توريد كميات من القمح من محافظة جنوب سيناء .



وكشف خلال مداخلة هاتفيه على قناة " ten " انه تم مد موسم التوريد ل ٥ أشهر لإعطاء الفرصة للمزارعين حتي اكتمال حصاد القمح مشيرا انه من المتوقع أن تستقبل الصوامع حتى ٦ مليون طن،



وتابع أن هناك توجيهات عليا بتوفير مبالغ مالية للشركة القابضة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة العامة للصوامع والبنك الزراعي لضخ الأموال قبل التوريد .

واشار ان المزارع سيحصل على أمواله بعد التوريد خلال 24 ساعة وبحد أقصى 48 ساعة .



