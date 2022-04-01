قبل القفز من الطائرة.. دينا الشربيني تودع صديقتها بـ فيديوكول

قالت الفنانة دينا الشربيني، إنها كانت تتمنى تواجد اثنين من صديقاتها معها، خلال مغامرة القفز من الطائرة، لأنه كانت ستقوم بأشياء مجنونة معهما.

وقامت الفنانة دينا الشربيني، خلال وجودها ضيفة ببرنامج “نجوم السماء”، عبر فضائية “أون”، بعمل فديو كول مع صديقتها، لتؤكد لها أنها كانت تريد أن تكون معها.

وقالت دينا الشربيني، لصديقتها خلال الـ “فيديو كول: "هدعيلك من فوق".

وتابعت إن هناك لحظة يتملكها فيها الخوف، عندما تقفز من الطائرة بـ “الباراشوت”، لأنها أخشى من المرتفعات.

وتابعت دينا الشربيني: “الزواج قسمة ونصيب، ولو هبقى سوبر هيرو هيبقى اسمي سوبر دينا”.