زاهي حواس: كنت طالبا فاشلا وتمنيت أشتغل في المحاماة مش الآثار

كشف عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، تفاصيل جديدة عن حياته الخاصة، مؤكدا أنه كان يحب السينما بشكل قوي.

وأضاف زاهي حواس، في حوار مع الإعلامية ايمان ابو طالب، مقدمة برنامج بالخط العريض، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الجمعة، انه كان يحضر فيلم غي السينما كل يوم جمعة أسبوعيا.

وتابع عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، انه :"كنت طالب فاشل، وكان نفسي اشتغل في المحاماة مش الآثار، وهذا الأمر بني داخلي بعد مشاهدة الأعمال الفنية التي تتحدث عن هذه المهنة.