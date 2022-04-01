هل يقبل صوم من لا يصلي.. مفتي الجمهورية يجيب | فيديو

علق الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على صيام من لا يصلي قائلا " الصلاة في جزء وأنت في جزء آخر ، وهل يقبل هذا الصوم ينبغي على من لا يصلي أن يسأل نفسه هذا السؤال".



وأضاف الدكتور شوقي علام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نظرة " المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن من صام ولم يصلي فصومه صحيح لأنه أتى بالأركان والشروط اللازمة لصحة الصوم وعن قبول صومه هذا يرجع إلى الله سبحانه وتعالي .



وكشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن هناك قولان في الفقه الإسلامي حول اختلاف الرؤى بين الدول وبعضها البعض في هلال شهر رمضان.

وتابع أن جميع الدول تتحرى الآن رؤية هلال شهر رمضان وعن طريق إثباتات ودلالات، موضحا أن كل دولة لها رؤيتها في الهلال ويجب الالتزام بها، فرؤية الهلال تعتمد على الشرع والعلم.

واستطرد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية أن اختلاف هلال شهر رمضان لا يدعو إلى النزاع ،ولكن يبغي في داخل كل بلد أن يتم الالتزام برؤية الهلال في كل دولة.