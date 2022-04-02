هجمات إلكترونية.. رسائل نصيّة متطفلة على الهوانف في أمريكا

ألقت شركة الاتصالات اللاسلكية «فيريزون» اللوم على «جهات فاعلة سيئة» في ورود آلاف الرسائل النصية العشوائية إلى عملائها مؤخراً. وقالت إنها تعمل مع وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية ومع مكتب التحقيقات الفيدرالي وجهاز «الخدمة السرية» الأميركية لمحاولة تحديد مصدرها.



وأكدت شركة الاتصالات العملاقة، في بيان يوم الأربعاء الماضي، أن عملاءها استهدفوا بنوع من «النصوص المارقة» التي تقدم لهم هدية مجانية.



وكان بعض المستخدمين أبلغوا عن إعادة توجيههم إلى مواقع وسائل الإعلام الحكومية الروسية عندما نقروا على روابط في النصوص، لكن «فيريزون» كانت تتعامل مع النصوص على أنها مخطط تصيّد إلكتروني نموذجي يهدف إلى الاحتيال على المستهلكين.



وجاء في البيان: «كجزء من مخطط احتيال أخير، أرسل الفاعلون السيئون رسائل نصية إلى بعض عملاء فيريزون، يبدو أنها تأتي من رقم هاتف العميل الخاص».

وأضافت: «لقد قلصت شركتنا بشكل كبير من هذا النشاط الحالي، ولكن جميع مزودي الخدمات اللاسلكية تقريباً واجهوا نشاطاً احتيالياً مماثلاً في الأشهر الأخيرة».

وارتفعت بشكل ملحوظ أعداد الشكاوى المقدمة إلى الحكومة الفيدرالية من قبل المستهلكين الذين قالوا إنهم كانوا ضحايا الرسائل النصية العشوائية.

ونقلت «نيويورك تايمز» عن ريتش يونغ، المتحدث باسم الشركة، إن «فيريزون» حظرت أحد الأرقام التي أرسلت بعض الرسائل، لكن المصدر كان يواصل استخدام أرقام أخرى لعملاء البريد العشوائي.



وأضاف أنه لم يكن هناك ما يشير إلى أن الرسائل جاءت من روسيا، التي يشتبه في أنها نفذت هجمات إلكترونية وسط غزو هذا البلد المستمر لأوكرانيا.



وينصح خبراء الأمن عموماً بعدم النقر على الروابط المرسلة من حسابات غريبة أو غير معروفة. وقال يونغ إن القصد من الطلبات الاحتيالية هو حمل الناس على إدخال معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بهم.

وامتنع مكتب التحقيقات الفيدرالي، وفعلت الخدمة السرية، أول من أمس، عن التعليق، بينما قالت شركة «تي – موبايل» للاتصالات إنها لم تجد أي دليل على تلقي عملائها الرسائل النصية.



وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية أفادت عام 2021، بأنها تلقت 377840 بلاغاً عن الاحتيال الناجم عن طلبات الرسائل النصية، وبلغ إجمالي الخسائر عنها 131 مليون دولار.