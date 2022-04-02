عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هجمات إلكترونية.. رسائل نصيّة متطفلة على الهوانف في أمريكا

فيريزون
فيريزون

ألقت شركة الاتصالات اللاسلكية «فيريزون» اللوم على «جهات فاعلة سيئة» في ورود آلاف الرسائل النصية العشوائية إلى عملائها مؤخراً. وقالت إنها تعمل مع وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية ومع مكتب التحقيقات الفيدرالي وجهاز «الخدمة السرية» الأميركية لمحاولة تحديد مصدرها.

txt

مستوحاة من رسائل الرئيس.. قومي المرأة يطلق حملة «مفتاح حياة» بمناسبة رمضان

txt

قببل عرض الحلقة الأولى.. رحمة أحمد تفجر مفاجأة حول الكبير أوي 6


وأكدت شركة الاتصالات العملاقة، في بيان يوم الأربعاء الماضي، أن عملاءها استهدفوا بنوع من «النصوص المارقة» التي تقدم لهم هدية مجانية.


وكان بعض المستخدمين أبلغوا عن إعادة توجيههم إلى مواقع وسائل الإعلام الحكومية الروسية عندما نقروا على روابط في النصوص، لكن «فيريزون» كانت تتعامل مع النصوص على أنها مخطط تصيّد إلكتروني نموذجي يهدف إلى الاحتيال على المستهلكين.


وجاء في البيان: «كجزء من مخطط احتيال أخير، أرسل الفاعلون السيئون رسائل نصية إلى بعض عملاء فيريزون، يبدو أنها تأتي من رقم هاتف العميل الخاص». 

وأضافت: «لقد قلصت شركتنا بشكل كبير من هذا النشاط الحالي، ولكن جميع مزودي الخدمات اللاسلكية تقريباً واجهوا نشاطاً احتيالياً مماثلاً في الأشهر الأخيرة». 

وارتفعت بشكل ملحوظ أعداد الشكاوى المقدمة إلى الحكومة الفيدرالية من قبل المستهلكين الذين قالوا إنهم كانوا ضحايا الرسائل النصية العشوائية. 

ونقلت «نيويورك تايمز» عن ريتش يونغ، المتحدث باسم الشركة، إن «فيريزون» حظرت أحد الأرقام التي أرسلت بعض الرسائل، لكن المصدر كان يواصل استخدام أرقام أخرى لعملاء البريد العشوائي.


وأضاف أنه لم يكن هناك ما يشير إلى أن الرسائل جاءت من روسيا، التي يشتبه في أنها نفذت هجمات إلكترونية وسط غزو هذا البلد المستمر لأوكرانيا.


وينصح خبراء الأمن عموماً بعدم النقر على الروابط المرسلة من حسابات غريبة أو غير معروفة. وقال يونغ إن القصد من الطلبات الاحتيالية هو حمل الناس على إدخال معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بهم. 

وامتنع مكتب التحقيقات الفيدرالي، وفعلت الخدمة السرية، أول من أمس، عن التعليق، بينما قالت شركة «تي – موبايل» للاتصالات إنها لم تجد أي دليل على تلقي عملائها الرسائل النصية.


وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية أفادت عام 2021، بأنها تلقت 377840 بلاغاً عن الاحتيال الناجم عن طلبات الرسائل النصية، وبلغ إجمالي الخسائر عنها 131 مليون دولار.

الرسائل الاتصالات فيريزون الفيدرالى شركة الأميركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال علام: فيفا يستدعي رئيس الاتحاد السنغالي للتحقيق ونثق في إعادة المباراة

لعدم ثبوت الهلال.. الأحد أول أيام رمضان في إندونيسيا وماليزيا وسلطنة عمان

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية : تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2022

5 دول تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

إعلان دار الإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان .. بث مباشر

موعد أول أيام رمضان .. السبت أم الأحد | الإفتاء تحسم الجدل

كل سنة وأنتم طيبين.. ظهور هلال شهر رمضان في السعودية

موعد أذان الفجر اليوم .. ودعاء أول أيام رمضان

موضوعات متعلقة

تعليق الفوانيس النحاسية .. السعوديون يتأهبون لاستقبال رمضان بـ تزيين الدواوين |شاهد

إنجاز علمي فريد.. الكشف عن أول خريطة كاملة للجينوم البشري

الشرطة أطلقت عليه النار.. كلب مدرب يقتل صاحبته بوحشية في أمريكا

راكب يخترق موقع شركة طيران هندية بسبب "حقيبة"

العلاج بالحب.. دراسة جديدة في طرق علاج الأسود المفترسة

ملك العود..مصريان وسعودي يتوجون بنجومية موسم الرياض

يطيل العمر.. فنجان قهوة يوميا يحسن صحة القلب

كثبان رملية تتنفس بخار الماء.. اكتشاف جديد يحير العلماء

ترشيحاتنا

زيلينسكي: قدمنا لبعض الدول مقترحاتنا بشأن الضمانات الأمنية

عدد ساعات الصيام في أول يوم رمضان 2022 .. وأحب الذكر في هذه الساعة

هجمات إلكترونية.. رسائل نصيّة متطفلة على الهوانف في أمريكا

صبري فواز يظهر بشخصية محمد مرسي في مسلسل الاختيار ٣| شاهد

أمريكا تلغي تجربة صاروخية بسبب التوترات النووية مع روسيا

رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح في مباراة ليفربول وواتفورد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الاحتلال.. الشعب الفلسطيني يرحب بـ رمضان بالمقلوبة والمسخن والكنافة الناباسية

طريقة عمل التمر هندي مثل المحلات .. 6 وصفات مختلفة

كيف بدأت مراحل استطلاع هلال رمضان.. وأول من تحراه في مصر؟

21 طلقة في لبنان.. كيف بدأ إستخدام المدفع لإفطار الصائمين في الشهر الكريم

فيديو

صاحب اتيليه يصور النساء خلسة داخل البروفة .. ما قصته

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة مع سيدة الغربية “فيديوجراف”

تفاصيل مرعبة.. أب يقتل ابنه الرضيع بحجة إخراج الجن ويذبح زوجته

"سمير بيكلم مين".. سمير صبري يشارك في رمضان 2022

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ