مرض نجوم المسلسل.. سر تأجيل عالم موازي لـ دنيا سمير غانم

كشف المنتج والممثل هشام جمال، سبب تأجيل مسلسل “عالم موازي” للفنانة دنيا سمير غانم.

قال هشام جمال في تصريح على قناة “الحياة”: الظروف التي مر بها طاقم عمل المسلسل كانت السبب في تأجيل المسلسل، مثل مرض دنيا سمير غانم ومرضي، ومن ثم مرض الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز الذي كان سبب في منع العودة لتصوير المسلسل مرة أخرى".

كما أكد هشام جمال، ان هنالك عدد من الاسباب الاخرى لتأجيل عرض المسلسل.

يذكر أن تصدرت الفنانة دنيا سمير غانم تريند مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعدما شاركت جمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فيديو أعده الجمهور لوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز ووالدها الفنان سمير غانم، يرصد مشوارهما الفني منذ البداية وحتى آخر أعمالهما.

وعلقت دنيا سمير غانم على الفيديو قائلة: "شكرا للجمهور العظيم على مجهودكم وعلى الفيديوهات الجميلة وربنا يرحمهم يا رب ويسعدهم أضعاف ما أسعدونا".