موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

يلتقي اليوم السبت فريق ريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو آنشيلوتي نظيره فريق سيلتا فيجو في المباراة المقرر اقامتها في الجولة الـ31 من مسابقة دوري الليجا الإسبانية على ملعب سانتياجو برنابيو.



ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ونظيره فريق سيلتا فيجو ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD.



كان الإيطالي كارلو أنشيلوتى المدير الفني للفريق الملكي أعلن عن قائمة الريال لمواجهة نظيره فريق سيلتا فيجو في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.



وشهدت قائمة ريال مدريد تواجد الثنائي المهاجم الفرنسي الدولي كريم بنزيما وفيرلاند ميندى بعدما تأكد بشكل نهائي جاهزية الثنائي لخوض المباراة أمام فريق سيلتا فيجو بالليجا الإسبانية.



وشارك كريم بنزيما في التدريبات الجماعية مع زميله ميندي بشكل طبيعي وفق ما رصدته صحيفتي ماركا وآس الإسبانيتين.





حراسة المرمى: كورتوا، لونين ودييجو.



خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، ميندي ومارسيلو.



خط الوسط: توني كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، لوكاس فاسكيز، سيبايوس وكامافينجا.



خط الهجوم: كريم بنزيما، أسينسيو، بيل، فينيسوس جونيور، رودريجو وماريانو.



جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 66 نقطة وبفارق 9 نقاط عن إشبيلية الوصيف برصيد 57 نقطة.



ويتبقى لفريق ريال مدريد 9 جولات على نهاية المسابقة، وهو ما يقرب خطوة بخطوة نحو لقب الدوري الإسباني.



كانت صحيفة آس الإسبانية ذكرت أن مسئولي ريال مدريد حسموا التعاقد مع فينيسيوس توبياس جناح شاختار الأوكراني لمدة موسمين على سبيل الإعارة مقابل 19 مليون يورو.



أضافت، إن ريال مدريد استغل النافذة الاستثنائية التي فتحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، وضم فينيسيوس توبياس صاحب الـ 18 عامًا من فريق شاختار دونيتسك.



أكملت، إن فينيسيوس توبياس جناح شاختار الأوكراني، لم يحصل على فرصة المشاركة أساسيًا مع الأخير طوال الفترة الماضية مشيرة إلى أن فينيسيوس توبياس جناح ريال مدريد الجديد، سينضم إلي صفوف الكاستيا للعب تحت قيادة المدير الفني راؤول جونزاليس وسيتم تقييم أداء فينيسيوس توبياس مع كاستيا ريال مدريد، من أجل حسم مستقبله بشراءه نهائيًا وتصعيده للفريق الأول أم عودته من جديد لشاختار الأوكراني.