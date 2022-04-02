عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد

يلتقي اليوم السبت فريق ريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو آنشيلوتي نظيره فريق سيلتا فيجو في المباراة المقرر اقامتها في الجولة الـ31 من مسابقة دوري الليجا الإسبانية على ملعب سانتياجو برنابيو.
 

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ونظيره فريق سيلتا فيجو ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD. 


كان الإيطالي كارلو أنشيلوتى المدير الفني للفريق الملكي أعلن عن قائمة الريال لمواجهة نظيره فريق سيلتا فيجو في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.


وشهدت قائمة ريال مدريد تواجد الثنائي المهاجم الفرنسي الدولي كريم بنزيما وفيرلاند ميندى بعدما تأكد بشكل نهائي جاهزية الثنائي لخوض المباراة أمام فريق سيلتا فيجو بالليجا الإسبانية.

وشارك كريم بنزيما في التدريبات الجماعية مع زميله ميندي بشكل طبيعي وفق ما رصدته صحيفتي ماركا وآس الإسبانيتين.
 

جاءت قائمة فريق ريال مدريد الإسباني على النحو التالي: 


حراسة المرمى: كورتوا، لونين ودييجو.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، ميندي ومارسيلو.

خط الوسط: توني كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، لوكاس فاسكيز، سيبايوس وكامافينجا.

خط الهجوم: كريم بنزيما، أسينسيو، بيل، فينيسوس جونيور، رودريجو وماريانو.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 66 نقطة وبفارق 9 نقاط عن إشبيلية الوصيف برصيد 57 نقطة.

ويتبقى لفريق ريال مدريد 9 جولات على نهاية المسابقة، وهو ما يقرب خطوة بخطوة نحو لقب الدوري الإسباني.


كانت صحيفة آس الإسبانية ذكرت أن مسئولي ريال مدريد حسموا التعاقد مع فينيسيوس توبياس جناح شاختار الأوكراني لمدة موسمين على سبيل الإعارة مقابل 19 مليون يورو.

أضافت، إن ريال مدريد استغل النافذة الاستثنائية التي فتحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، وضم فينيسيوس توبياس صاحب الـ 18 عامًا من فريق شاختار دونيتسك.

أكملت، إن فينيسيوس توبياس جناح شاختار الأوكراني، لم يحصل على فرصة المشاركة أساسيًا مع الأخير طوال الفترة الماضية مشيرة إلى أن فينيسيوس توبياس جناح ريال مدريد الجديد، سينضم إلي صفوف الكاستيا للعب تحت قيادة المدير الفني راؤول جونزاليس وسيتم تقييم أداء فينيسيوس توبياس مع كاستيا ريال مدريد، من أجل حسم مستقبله بشراءه نهائيًا وتصعيده للفريق الأول أم عودته من جديد لشاختار الأوكراني.

ريال مدريد سيلتا فيجو دوري الليجا الإسبانية ملعب سانتياجو برنابيو الدوري الإسباني كارلو أنشيلوتي كريم بنزيما ميندي كورتوا كارفاخال مارسيلو توني كروس فينيسوس جونيور أسينسيو اشبيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال علام: فيفا يستدعي رئيس الاتحاد السنغالي للتحقيق ونثق في إعادة المباراة

لعدم ثبوت الهلال.. الأحد أول أيام رمضان في إندونيسيا وماليزيا وسلطنة عمان

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية : تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2022

5 دول تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

إعلان دار الإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان .. بث مباشر

موعد أول أيام رمضان .. السبت أم الأحد | الإفتاء تحسم الجدل

تطورات جديدة.. اتحاد الكرة: نثق في إعادة مباراة مصر والسنغال

كل سنة وأنتم طيبين.. ظهور هلال شهر رمضان في السعودية

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يضحي بـ 6 لاعبين من أجل مبابي وهالاند

أتلتيكو مدريد يفوز على سيلتا فيجو بثنائية في الدوري الإسباني

ترشيحاتنا

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

أغرب تحدي.. امرأة تتناول 19 قطعة دجاج في دقيقة واحدة|فيديو

فضائل شهر رمضان وخصائصه .. روحانيات عظيمة يغفل عنها كثيرون في موسم الرحمة

بعد أزمة مواجهة مصر والسنغال.. مباريات شهدت أحداثا مؤسفة وتم إعادتها بقرار الفيفا

لقطة نادرة.. مصور يلتقط صورة من الأرض لرواد فضاء في السماء

أول تعليق رسمي من السعودية على إعلان الهدنة في اليمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الاحتلال.. الشعب الفلسطيني يرحب بـ رمضان بالمقلوبة والمسخن والكنافة الناباسية

طريقة عمل التمر هندي مثل المحلات .. 6 وصفات مختلفة

كيف بدأت مراحل استطلاع هلال رمضان.. وأول من تحراه في مصر؟

21 طلقة في لبنان.. كيف بدأ إستخدام المدفع لإفطار الصائمين في الشهر الكريم

فيديو

صاحب اتيليه يصور النساء خلسة داخل البروفة .. ما قصته

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة مع سيدة الغربية “فيديوجراف”

تفاصيل مرعبة.. أب يقتل ابنه الرضيع بحجة إخراج الجن ويذبح زوجته

"سمير بيكلم مين".. سمير صبري يشارك في رمضان 2022

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ