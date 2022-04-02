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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباريات اليوم السبت 2 - 4 - 2022.. ليفربول وواتفورد الأبرز

فريق ليفربول الإنجليزي
فريق ليفربول الإنجليزي

تقام اليوم السبت 2 - 4 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم في مقدمتها لقاء ليفربول ضد واتفورد في الدوري الإنجليزي ومواجهات الجولة الأخيرة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.



دوري أبطال إفريقيا

صنداونز vs المريخ الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 3 HD
الترجي vs شباب بلوزداد الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 3 HD


الدوري الإنجليزى

ليفربول vs واتفورد الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium 
تشيلسي vs برينتفورد الساعة الرابعة عصرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium 
ليدز يونايتد vs ساوثهامتون الساعة الرابعة عصرا على قناةbeIN Sports 3 HD Premium 
وولفرهامبتون vs أستون فيلا الساعة الرابعة عصرا
بيرنلي vs مانشستر سيتي الساعة الرابعة عصرا على قناةbeIN Sports 2 HD Premium 
برايتون vs نوريتش سيتي الساعة الرابعة عصرا
مانشستر يونايتد vs ليستر سيتي الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

خيتافي vs ريال مايوركا الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD 
ليفانتي vs فياريال الساعة الرابعة والربع عصرا على قناة beIN Sports 1 HD 
سيلتا فيجو vs ريال مدريد الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD 
أتلتيكو مدريد vs ديبورتيفو ألافيس الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD 

الدوري الإيطالي

سبيزيا vs فينيزيا الساعة الثالثة عصرا 
لاتسيو vs ساسولو الساعة السادسة مساء
ساليرنيتانا vs تورينو الساعة العاشرة إلا ربع مساء 

الدوري الألماني 

أرمينيا بيليفيلد vs شتوتجارت الساعة الثالثة والنصف عصرا
هوفنهايم vs بوخوم الساعة الثالثة والنصف عصرا 
فرايبورج vs بايرن ميونخ الساعة الثالثة والنصف عصرا 
باير ليفركوزن vs هيرتا برلين الساعة الثالثة والنصف عصرا 
آينتراخت فرانكفورت vs جروتر فيورث الساعة الثالثة والنصف عصرا 
بوروسيا دورتموند vs لايبزيج الساعة السادسة والنصف مساء 

الدوري الفرنسي
نيس vs رين الساعة الخامسة مساء 
ليل vs بوردو الساعة السابعة مساء 
سانت إيتيان vs مارسيليا الساعة التاسعة مساء

الدوري التركي
جيرسونسبور vs سيفاس سبور الساعة 12:30 ظهرا
ألتاي vs أنطاليا سبور  الساعة الثالثة عصرا 
قيصري سبور vs فناربخشة  الساعة الثالثة عصرا 
جالاتا سراي vs فاتح قرا جمرك  الساعة السابعة والنصف مساء

ليفربول ي الإنج جالاتا سراي vs فاتح قرا جمرك الساعة السابعة والنصف مساء دوري ابطال افريقيا صنداونز المريخ الدوري الإنجليزي تشيلسي مانشستر سيتي الدوري الإسباني الدوري الايطالي الدوري الألماني الدوري الفرنسي الدوري التركي

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