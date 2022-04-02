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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

دار المعارف تصدر كتابا جديدا للدكتور وجدى زين الدين

دار المعارف تصدر
دار المعارف تصدر كتابا جديدا للدكتور وجدى زين الدين

صدر بالأسواق عن دار المعارف  كتاب جديد للكاتب الصحفى الدكتور وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، يحمل الكتاب عنوان الاتجاه الاشتراكى فى الابداع والنقد فى الصحافة المصرية خلال الفترة من عام 1952 إلى عام 1967.

وفيه يتحدث الدكتور زين الدين عن الاتجاه الاشتراكي في الإبداع والنقد هلال الحقبة الناصرية.

ويتضمن الكتاب إطاراً منهجياً لمبررات إجراء هذه الدراسة، إضافة إلى تمهيد يشمل الواقعية الاشتراكية مفهومها وفلسفتها، والواقعية الاشتراكية في مصر من 1952 إلى 1967.

كما يتضمن الكتاب أربعة فصول. شمل الفصل الأول الواقع الاشتراكي السياسي والاجتماعي والفكري خلال الفترة من 1952 إلى 1967.

ويضم الفصل عدة مباحث. أما الفصل الثاني فبعنوان «الاشتراكية وجدلية العلاقة بين الصحافة والإبداع النقدي خلال الفترة المدروسة».

أما الباب الثاني فيضم فصلين. حمل الفصل الأول منهما الواقعية الاشتراكية في النقد خلال الفترة من 1952 إلى 1967. أما الفصل الثاني فحمل عنوان «الملامح الاشتراكية السياسية والثقافية والفكرية والنقدية للكاتب الكبير والمفكر محمود أمين العالم».

كما تضمن الكتاب جانباً تطبيقياً شمل عدة مباحث، وهي: الأدب بين الصياغة والمضمون وثلاثية الرفض والهزيمة، إضافة إلى دراسات أخرى عن لويس عوض وسلامة موسى وألفريد فرج ونعمان عاشور.

صدر الكتاب عن دار المعارف ووقع العقد الدكتور سعيد عبده  رئيس مجلس إدارة دار المعارف.

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وجدي زين الدين دار المعارف الاتجاه الاشتراكى الصحافة المصرية الإبداع النقدى

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