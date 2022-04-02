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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كمفورت وستايل.. سعر ومواصفات سانج يونج XLV موديل 2022 في مصر

سانج يونج XLV الجديدة
سانج يونج XLV الجديدة موديل 2022

اعلن الوكيل الرسمى للسيارة سانج يونج الصينية فى السوق المصرى ، عن طرح طراز XLV الجديدة موديل 2022 للسوق المحلي بزيادة سعرية عن الموديل السابق .

سانج يونج XLV الجديدة موديل 2022

واوضحت شركة عربيات وكيل سيارات سانج يونج في مصر ، ان السيارة  طراز XLVالجديدة موديل 2022  ، سيتم تقديمها في فئتين بدلاً من 3 فئات . 

سانج يونج XLV الجديدة موديل 2022

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة سانج يونج XLV الجديدة موديل 2022 ، بطول 4.480 مم وعرض 1.810 مم وخلوص ارضي 167 مم وحقيبة خلفية تتسع الى 720 لتر .

 

وتستمد السيارة سانج يونج XLV الجديدة موديل 2022 ، قوتها من محرك 4 سلندر 1600 سي سي بدون تيربو بقوة 128 حصان وعزم دوران 160 نيوتن متر. كما تتوفر بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات .

 

وتتسارع السيارة من 0 الى 100 كم في الساعة في 12.7 ثانية .

 

وتظهر السيارة سانج يونج XLVالجديدة موديل 2022 ، بعجلة قيادة قابلة للتحكم وطي المقاعد الخاصة بالسيارة مع شاشة 9 بوصة تاتش وبلوتووث و6 سماعات وفتحة سقف وفرش جلد ومسند يد و عجلات 18 بوصة ومرايا كهربائية واسبويلر خلفي وقضبان تحميل فوق السقف  .

سانج يونج XLV الجديدة موديل 2022

وتضم السيارة سانج يونج XLVالجديدة موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان والجماية من بينهما ، فرامل ABS وEBD وايرباج في الفئة الثانية مع حساسات للركن ومثبت للسرعة وايموبليزر. 

 

اما عن أسعار سانج يونج XLV موديل 2022 الجديدة :

- فئة كمفورت 395 ألف جنيه بزيادة 70 ألف جنيه .

-  فئة ستايل 430 ألف جنيه بزيادة 85 ألف جنيه . 

سانج يونج XLV موديل 2022 سانج يونج xlv سانج يونج XLVالجديدة موديل 2022

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