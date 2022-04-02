كمفورت وستايل.. سعر ومواصفات سانج يونج XLV موديل 2022 في مصر

اعلن الوكيل الرسمى للسيارة سانج يونج الصينية فى السوق المصرى ، عن طرح طراز XLV الجديدة موديل 2022 للسوق المحلي بزيادة سعرية عن الموديل السابق .

سانج يونج XLV الجديدة موديل 2022

واوضحت شركة عربيات وكيل سيارات سانج يونج في مصر ، ان السيارة طراز XLVالجديدة موديل 2022 ، سيتم تقديمها في فئتين بدلاً من 3 فئات .

سانج يونج XLV الجديدة موديل 2022

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة سانج يونج XLV الجديدة موديل 2022 ، بطول 4.480 مم وعرض 1.810 مم وخلوص ارضي 167 مم وحقيبة خلفية تتسع الى 720 لتر .

وتستمد السيارة سانج يونج XLV الجديدة موديل 2022 ، قوتها من محرك 4 سلندر 1600 سي سي بدون تيربو بقوة 128 حصان وعزم دوران 160 نيوتن متر. كما تتوفر بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات .

وتتسارع السيارة من 0 الى 100 كم في الساعة في 12.7 ثانية .

وتظهر السيارة سانج يونج XLVالجديدة موديل 2022 ، بعجلة قيادة قابلة للتحكم وطي المقاعد الخاصة بالسيارة مع شاشة 9 بوصة تاتش وبلوتووث و6 سماعات وفتحة سقف وفرش جلد ومسند يد و عجلات 18 بوصة ومرايا كهربائية واسبويلر خلفي وقضبان تحميل فوق السقف .

سانج يونج XLV الجديدة موديل 2022

وتضم السيارة سانج يونج XLVالجديدة موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان والجماية من بينهما ، فرامل ABS وEBD وايرباج في الفئة الثانية مع حساسات للركن ومثبت للسرعة وايموبليزر.

اما عن أسعار سانج يونج XLV موديل 2022 الجديدة :

- فئة كمفورت 395 ألف جنيه بزيادة 70 ألف جنيه .

- فئة ستايل 430 ألف جنيه بزيادة 85 ألف جنيه .