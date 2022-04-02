لا يوجد جمهور.. مقطع فيديو يفضح رئيس صربيا خلال احتفال رسمي

في مقطع فيديو صادم، ظهر رئيس وزراء صربيا وهو يلوح بيديه للفراغ وكأن أمامه حشد من الناس أثناء افتتاح سكة حديدية تصل بين بلغراد-بودابست، في الوقت الذي لم يكن هناك أي شخص في المحطة.

ظهر رئيس صربيا «ألكسندر فوسيتش» ورئيس الوزراء «فيكتور أوربان» جالسين مقابل بعضهما البعض داخل قطار ويلوحان بالخارج وكأن هناك حشدًا من الناس أمامهم.

وعندما تتحرك الكاميرا نحو المحطة، يتبين عدم وجود أي شخص في المحطة، ممل أثار سخرية وذهول رواد مواقع التواصل.

انتشر المقطع على نطاق واسع عبر منصة التغريدات تويتر، حيث حصد أكثر من 2.1 مليون مشاهدة.

وقال أوربان خلال الحفل: "في السبعين عاما الماضية كنا نربط بين دول في اتجاه الشرق والغرب ونسينا أهمية الروابط بين الشمال والجنوب..".