سعودي يقتل زوجته ويصيب طفلته بسبب خلاف عائلي

كشفت وسائل إعلام سعودية أن الأجهزة الأمنية بجدة باشرت أمس، الجمعة، جريمة مروِّعة بأحد الأحياء شرق جدة؛ إذ سكب مواطن على زوجته وطفلتها ماء الأسيد الحارق؛ ما تسبَّب بوفاتها، وأُصيبت طفلتها بحروق بالغة؛ نقلت إثرها لتلقي العلاج.

وفي التفاصيل، أوضحت المصادر أن أحد الأشخاص، وهو مواطن، اعتدى على زوجته داخل منزلهما بجدة يوم أمس إثر خلاف عائلي بينهما؛ وقام بالاعتداء عليها بالضرب، وكذلك بالحرق؛ إذ قام بسكب مادة الأسيد الحارق على جسمها، وأحرق أيضًا طفلتها البالغة من العمر عامًا.

وبيَّنت المصادر أنه تم نقل المواطنة وابنتها بواسطة الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فهد بجدة، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة فيه، ولا تزال الطفلة تحت الرعاية الطبية، فيما أشارت المصادر إلى أن المواطنة الضحية يتيمة الأب.