عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سعودي يقتل زوجته ويصيب طفلته بسبب خلاف عائلي

صدى البلد

كشفت وسائل إعلام سعودية أن الأجهزة الأمنية بجدة باشرت أمس، الجمعة، جريمة مروِّعة بأحد الأحياء شرق جدة؛ إذ سكب مواطن على زوجته وطفلتها ماء الأسيد الحارق؛ ما تسبَّب بوفاتها، وأُصيبت طفلتها بحروق بالغة؛ نقلت إثرها لتلقي العلاج.

وفي التفاصيل، أوضحت المصادر أن أحد الأشخاص، وهو مواطن، اعتدى على زوجته داخل منزلهما بجدة يوم أمس إثر خلاف عائلي بينهما؛ وقام بالاعتداء عليها بالضرب، وكذلك بالحرق؛ إذ قام بسكب مادة الأسيد الحارق على جسمها، وأحرق أيضًا طفلتها البالغة من العمر عامًا.

وبيَّنت المصادر أنه تم نقل المواطنة وابنتها بواسطة الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فهد بجدة، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة فيه، ولا تزال الطفلة تحت الرعاية الطبية، فيما أشارت المصادر إلى أن المواطنة الضحية يتيمة الأب.

ساهم في تطوير الجهاز..وفاة أحمد عبد الوهاب سابع رئيس للتشريفات الملكية السعودية

السعودية.. 10 آلاف ريال غرامة القادمين لأداء العمرة بدون تصريح

وسائل إعلام سعودية جدة الأجهزة الامنية ماء الأسيد الحارق حروق بالغة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال علام: فيفا يستدعي رئيس الاتحاد السنغالي للتحقيق ونثق في إعادة المباراة

لعدم ثبوت الهلال.. الأحد أول أيام رمضان في إندونيسيا وماليزيا وسلطنة عمان

مفتي الجمهورية:15 جنيها الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام

السعودية.. 10 آلاف ريال غرامة القادمين لأداء العمرة بدون تصريح

تطورات جديدة.. اتحاد الكرة: نثق في إعادة مباراة مصر والسنغال

منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

إعلان دار الإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان .. بث مباشر

موعد أول أيام رمضان .. السبت أم الأحد | الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

في محاكمة كريم الهواري.. محامي المتهم يهاجم أسر الضحايا والمحكمة تعنفه

محلية البرلمان: قانون الإيجار القديم لن يتسبب في طرد أحد من سكنه

مفتي الجمهورية:15 جنيها الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام

تطبيقات دينية علي الهاتف في رمضان .. إليك أبرزها

مرضى الكلى أبرزهم.. فئات ممنوعة من الصيام بتوصيات من وزارة الصحة

أكبر خسارة أسبوعية.. أسعار النفط اليوم السبت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأغرب.. كاهن يتسلق رأس فيل من أجل امتطائه|شاهد

لا يوجد جمهور.. مقطع فيديو يفضح رئيس صربيا خلال احتفال رسمي

أغرب تحدي.. امرأة تتناول 19 قطعة دجاج في دقيقة واحدة|فيديو

لقطة نادرة.. مصور يلتقط صورة من الأرض لرواد فضاء في السماء

فيديو

معجبون طالبوا بتسجيله كاملا.. أحمد سعد يبدع فى تلاوة القرآن الكريم |فيديو

تفاصيل مثيرة في سقوط 4 أشخاص خطفوا تاجر أعلاف بالمنوفية.. فيديو جراف

غادة عادل: سيدة أربعينية ترفض الزواج قادتنى إلى أحلام سعيدة.. فيديو

صاحب اتيليه يصور النساء خلسة داخل البروفة .. ما قصته

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ