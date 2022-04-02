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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر الجدول الأسبوعي لورش العمل المجانية المقدمة من بنك المعرفة المصري

ورشة عمل بنك المعرفة
ورشة عمل بنك المعرفة المصري

أعلن بنك المعرفة المصري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الجدول الأسبوعي لورش العمل المجانية التي سيقدمها خلال الفترة من 5 حتى 11 إبريل 2022.

 

وقال بنك المعرفة المصري، أنه يمكن أن يستفيد من ورش العمل المجانية التي يقدمها بنك المعرفة المصري، الطلاب الجامعيين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس.

 

وأضاف بنك المعرفة المصري، أنه يمكن الوصول إلى رابط جميع ورش عمل بنك المعرفة المصري من خلال الرابط التالي : https://www.ekb.eg/ar/events.

 

وكان دعا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع طلاب المرحلة الابتدائية، للدخول على بنك المعرفة المصري .

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قال وزير التربية والتعليم، إنه يمكن لـ  طلاب المرحلة الابتدائية الآن، اكتشاف مصادر تعليمية متنوعة مقدمة من نهضة مصر على بنك المعرفة المصري.

 

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن مصادر نهضة مصر المتاحة على بنك المعرفة المصري ستساعد طلاب المرحلة الابتدائية خلال رحلتهم الدراسية.

 

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن لـ طلاب المرحلة الابتدائية الوصول إلى مصادر نهضة مصر عبر منصة إدارة التعلُّم LMS على بنك المعرفة المصري عبر هذا الرابط : https://bit.ly/3BYxaHS

 

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن بنك المعرفة المصري منذ انطلاقه قد ساهم في دعم البحث العلمي في مصر.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن دعم بنك المعرفة المصري للبحث العلمي في مصر جاء من خلال: إتاحة مصادر رقمية غير محدودة لجميع المصريين مجانا، تضم آلاف الدوريات العلمية والكتب المتخصصة، والمصادر المعرفية والثقافية من أكبر دور نشر محلية وإقليمية وعالمية ، إلي جانب تنظيم ورش العمل العامة والمتخصصة في جميع المجالات لجميع شرائح المستخدمين.

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن بنك المعرفة المصري منذ انطلاقه قد ساهم في دعم البحث العلمي في مصر.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن دعم بنك المعرفة المصري للبحث العلمي في مصر جاء من خلال: إتاحة مصادر رقمية غير محدودة لجميع المصريين مجانا، تضم آلاف الدوريات العلمية والكتب المتخصصة، والمصادر المعرفية والثقافية من أكبر دور نشر محلية وإقليمية وعالمية ، إلي جانب تنظيم ورش العمل العامة والمتخصصة في جميع المجالات لجميع شرائح المستخدمين.

وأضاف وزير التربية والتعليم : بنك المعرفة المصري قد ساهم أيضاً في دعم التعليم ما قبل الجامعي من خلال مصادر منصة إدارة التعلم LMS ، والتي تضم محتوى تفاعلي يتضمن شرح المناهج الدراسية للطلبة في مراحل التعليم ما قبل الجامعي ، تحت أشراف مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بطريقة تناسب الحياة المعاصرة ، مشيراً إلى أن هذه المساهمة أيضا أدت إلى تقدم مرتبة مصر للمرتبة الـ ٧٢ في التعليم ما قبل الجامعي في المؤشر العالمي للمعرفة ، وانعكست تلك الجهود المتضافرة على المؤشر العام لمصر لتتقدم للمرتبة الـ٥٣ عالمياً.

ورش عمل بنك المعرفة المصري (1)
ورش عمل بنك المعرفة المصري (1)
ورش عمل بنك المعرفة المصري (2)
ورش عمل بنك المعرفة المصري (2)
ورش عمل بنك المعرفة المصري (3)
ورش عمل بنك المعرفة المصري (3)
بنك المعرفة المصري بنك المعرفة ورش الجدول Jobs Education

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