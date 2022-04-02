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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي| التعليم تنفي تعديل تفاصيل أيامه المتبقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية ، سيتم استكماله بشكل طبيعي بدون أي تعديلات في ايامه المتبقية ، حيث سيطبق كما هو من غد الاحد 3 ابريل 2022 وحتى الاربعاء 6 ابريل 2022 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه وفقا لـ جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية ، يؤدي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي غدا الموافق الأحد 3 أبريل 2022 الامتحان في مادتي علوم - مهارات مهنية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية الذي بدء تطبيقه من اليوم السبت في جميع المدارس الابتدائية الموجودة على مستوى الجمهورية ، تفاصيله كالتالي : 

السبت 2 أبريل 2022: اللغة العربية - التربية الدينية
الأحد 3 أبريل 2022: علوم - مهارات مهنية
الاثنين 4 أبريل 2022: دراسات - ICT
الثلاثاء 5 أبريل 2022: اللغة الإنجليزية
الأربعاء 6 أبريل 2022: الرياضيات

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية

التعليم : أول أيام امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية مر بلا شكاوى ولا تسريبات


جدير بالذكر أنه وسط اجواء اول يوم صيام في شهر رمضان الكريم ، انطلقت صباح اليوم السبت الموافق 2 ابريل 2022 ، امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية في جميع المدارس الابتدائية الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية 

حيث أدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي اليوم وفقا لـ جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية ، الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية ، وتم تخصيص 45 دقيقة للاجابة على كل منهما .

وقد اتسمت لجان امتحانات الصف الرابع الابتدائي اليوم بحالة من الهدوء التام ، وعبر التلاميذ عن سهولة اسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية اليوم .

كما إلتزم جميع تلاميذ ومعلمي الصف الرابع الابتدائي بالحضور حتى في المدارس المعروف انها تطبق اجازة السبت ، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم .

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية تسير بهدوء تام في جميع المدارس الابتدائية الموجودة بجميع انحاء الجمهورية ، بدون أي شكاوى.

وقال المصدر في تصريح لموقع “صدى البلد”: لم يحدث أي تسريبات لـ امتحان اللغة العربية او امتحان التربية الدينية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي اليوم في أول أيام امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية.

وأضاف المصدر، أن وزارة التربية والتعليم ، تتبع إجراءات غير مسبوقة لتأمين امتحانات الصف الرابع الابتدائي، مشيراً إلى أن بنوك اسئلة الامتحانات موضوعة على فلاشات لها “كلمة سر” في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم ، وكل مدرسة لها امتحان مختلف يتم إعداده من قبل الموجه الاول ، كما تم الالتزام بوضع سؤال مميز في كل نموذج امتحاني بكل ادارة تعليمية .

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